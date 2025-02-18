Євросоюз відмовився скасувати санкції проти Росії, навіть якщо це зроблять США

За словами Валдіса Домбровскіса, триває робота над новим санкційним пакетом проти РФ

Брюссель має власну санкційну політику, яка не залежить від рішень адміністрації Трампа

У разі якщо Сполучені Штати Америки ухвалять рішення про скасування санкції проти Росії, то Європейський Союз не планує цього робити. Про це заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс.

Відповідаючи на запитання, чи ЄС скасує санкції проти РФ, якщо це зроблять США, він наголосив, що Брюссель має власну санкційну політику, яка не залежить від рішень адміністрації президента США Дональда Трампа.

«З огляду на політику нової адміністрації США, ЄС має взяти питання власної безпеки до своїх рук, це також стосується санкційної політики. Ви знаєте, що зараз йде робота над 16-м пакетом», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Як відомо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Згодом президент наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.