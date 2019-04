Залишається з'ясувати, хто бреше - Міністерство юстиції США чи штаб Зеленського

Володимир Зеленський

Чи дійсно команда Зеленського найняла лоббістів у США?

«Радио Свобода» сообщила о том, что команда Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting, LLC для оказания услуг по продвижению в Соединенных штатах. В целом ничего страшного в этом нет. Услугами лоббистов пользуются политики, правительства и коммерческие структуры со всего мира. Это нормальная практика. Так делали и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко и Виктор Янукович.

Между тем, в штабе Владимира Зеленского какие либо контакты с американскими лоббистами опровергли, заявив, что не привлекали никаких компаний для организации визита своего представителя в США.

Теперь остается выяснить, кто вводит публику в заблуждение - Министерство юстиции США или штаб кандидата в президенты. Дело в том, что еще с 1938 года, согласно американским законам, любая лоббистская компания, обслуживающая интересы нерезидента, обязана сообщить правительству детали своего контракта, в том числе, имя клиента, стоимость контракта и его предмет.

Все такие контракты находятся в открытом доступе на сайте Министрества юстиции США. К примеру, контракт Владимира Зеленского и компании Signal Group Consulting, LLC можно найти вот по этому адресу: http://bit.ly/2ZlqvUn.

Если верить этой записи, предметом сотрудничества американских лоббистов и штаба Владимира Зеленского является «to elevate the profile of Volodymyr Zelenskiy – Servant of the People.» (дословно: «поднять авторитет Владимира Зеленского - Слуги народа».)

Сумма контракта - 60.000 долларов США.

Договор заключен непосредственно между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и компанией Signal Group Consulting, LLC через человека по имени Marcus Cohen. В графе «адрес» клиент указал ул. Больша Васильковская, второй этаж Торгового центра «Олимпийский».

Кстати говоря, сама компания Signal Group Consulting, LLC - это стопроцентная доверняя компания другой лоббистской структуры - Wiley Rein, LLP, которая еще с 2013 года обслуживала интересы Юлии Тимошенко и ее супруга Александра.

Еще раз подчеркну, ничего экстраординарного в сотрудничестве с лоббистами нет. Вопросы могут быть только к происхождению средств, из которых оплачиваются услуги лоббистов. Но, откровенно говоря, в данном случае сумма не настолько большая, чтобы публично от нее открещиваться.

Джерело: блог Мустафи Найєма

