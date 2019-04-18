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    Думки вголос

    Залишається з'ясувати, хто бреше - Міністерство юстиції США чи штаб Зеленського

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Залишається з'ясувати, хто бреше - Міністерство юстиції США чи штаб Зеленського
    Володимир Зеленський

    Чи дійсно команда Зеленського найняла лоббістів у США?

    Мовою оригіналу

    «Радио Свобода» сообщила о том, что команда Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting, LLC для оказания услуг по продвижению в Соединенных штатах. В целом ничего страшного в этом нет. Услугами лоббистов пользуются политики, правительства и коммерческие структуры со всего мира. Это нормальная практика. Так делали и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко и Виктор Янукович.

    Между тем, в штабе Владимира Зеленского какие либо контакты с американскими лоббистами опровергли, заявив, что не привлекали никаких компаний для организации визита своего представителя в США.

    Теперь остается выяснить, кто вводит публику в заблуждение - Министерство юстиции США или штаб кандидата в президенты. Дело в том, что еще с 1938 года, согласно американским законам, любая лоббистская компания, обслуживающая интересы нерезидента, обязана сообщить правительству детали своего контракта, в том числе, имя клиента, стоимость контракта и его предмет.

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    Залишається з'ясувати, хто бреше - Міністерство юстиції США чи штаб Зеленського
    Залишається з'ясувати, хто бреше - Міністерство юстиції США чи штаб Зеленського
    Залишається з'ясувати, хто бреше - Міністерство юстиції США чи штаб Зеленського

    Все такие контракты находятся в открытом доступе на сайте Министрества юстиции США. К примеру, контракт Владимира Зеленского и компании Signal Group Consulting, LLC можно найти вот по этому адресу: http://bit.ly/2ZlqvUn.

    Если верить этой записи, предметом сотрудничества американских лоббистов и штаба Владимира Зеленского является «to elevate the profile of Volodymyr Zelenskiy – Servant of the People.» (дословно: «поднять авторитет Владимира Зеленского - Слуги народа».)

    Сумма контракта - 60.000 долларов США.

    Договор заключен непосредственно между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и компанией Signal Group Consulting, LLC через человека по имени Marcus Cohen. В графе «адрес» клиент указал ул. Больша Васильковская, второй этаж Торгового центра «Олимпийский».

    Кстати говоря, сама компания Signal Group Consulting, LLC - это стопроцентная доверняя компания другой лоббистской структуры - Wiley Rein, LLP, которая еще с 2013 года обслуживала интересы Юлии Тимошенко и ее супруга Александра.

    Еще раз подчеркну, ничего экстраординарного в сотрудничестве с лоббистами нет. Вопросы могут быть только к происхождению средств, из которых оплачиваются услуги лоббистов. Но, откровенно говоря, в данном случае сумма не настолько большая, чтобы публично от нее открещиваться.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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