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    Суспільство

    Соратник Тимошенко: Якщо виборцям подобається «хайп», то наступні п’ять років хай не скаржаться

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    За словами Власенка, якщо виборці хочуть жити в середині шоу &laquo;Слуга народу&raquo;, то це їхнє право - Соратник Тимошенко: Якщо виборцям подобається «хайп», то наступні п’ять років хай не скаржаться
    За словами Власенка, якщо виборці хочуть жити в середині шоу «Слуга народу», то це їхнє право

    Виборці повинні розуміти: як вони проголосують, так і будуть жити, - Власенко

    Український політик, заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Власенко  в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» зазначив, що виборці, яким зараз подобається «хайп» (галас, ажіотаж під час виборів – «Главком»), не повинні скаржитися у наступні п’ять років.  

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    «Виборець може хотіти чого завгодно і голосувати як завгодно – це його святе право. Але виборці повинні розуміти: як вони проголосують, так і будуть жити», - нагадує політик.

    За словами Власенка, якщо виборці хочуть жити в середині шоу «Слуга народу», то це їхнє право і якщо вони хочуть жити всередині величезної корупції у військовій сфері – це теж їхнє право.

    «Я точно не збираюся бігти за трендами в які не вірю. Особисто я не вірю в нові обличчя, в іноземців при владі, в непрофесіоналів. Я вважаю, що з тими викликами, які сьогодні стоять перед країною, може впоратися лише професійна і досвідчена людина», - вважає політик.

    Власенко говорить, що дуже поважає Володимира Зеленського, його шлях в професії і його становлення як бізнесмена, проте політика – це професія, якої треба вчитися, або мати досвід.

    «Якщо ми говоримо, що потрібна зміна еліт, нові обличчя в політиці, то це має відбуватися еволюційним, а не революційним шляхом. Ми в «Батьківщині» запросили в це скликання Верховної Ради велику кількість молодих людей, але не тільки ж їх», - наголошує політик.

    Власенко навів приклад партії «Самопоміч», де за його словами, 99% людей ніколи не були в політиці. «І ми бачимо, що зараз відбувається із «Самопоміччю». «Батьківщина» все це пройшла ще 15 років тому. Навіщо повертатись на 15 років назад?», - стверджує заступник голови партії «Батьківщина».

    Нагадаємо, Тимошенко після програшу на президентських виборах має намір зробити ставку на участь у парламентських виборах.

    Як повідомлялося, у першому турі виборів президента за Володимира Зеленського віддали свої голоси 30,14%, за Петра Порошенка - 15,95%, за  Юлію Тимошенко - 13,4%.

    Більше читайте тут: Сергій Власенко: До другого туру потрапили не ті люди

     

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    Батьківщина вибори Самопоміч Сергій Власенко партії політика Володимир Зеленський Слуга народу
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