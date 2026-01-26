Хто заробив найбільше у 2025 році: названо топ-10 бізнесменів України

Найбільше бізнесменів зосереджено у столиці

67 651 бізнесмен в Україні володіє компаніями з доходом у понад 10 млн грн. Це 19% від загальної кількості власників бізнесу — серед тих, хто своєчасно подав фінансову звітність, таких наразі нараховується понад 360 тисяч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Найбільше бізнесменів зосереджено у столиці – 22% від загальної кількості. До трійки лідерів також входять Дніпропетровщина (10%) та Львівщина (8%). Якщо додати ще Київщину та Одещину, то половина усіх бізнесменів країни зосереджена у цих пʼяти регіонах. Найменша концентрація бізнесменів у прифронтових Миколаївській (1%), Луганській (0,7%) та Херсонській областях (0,6%).

Аби потрапити у сотню лідерів українського бізнесу, треба мати дохід компаній понад 8,99 млрд грн. Вхідний поріг у топ-1000 значно менший: від 1,29 млрд грн на рік. 80% бізнесменів в Україні отримують менш як 100 млн грн на рік. Лише 2% бізнесменів мають дохід понад 1 млрд грн – це 1 355 бізнесменів.

70% бізнесменів, що потрапили у топ 100, мають українську реєстрацію. До п’ятірки також потрапили власники компаній з пропискою Кіпру, Великої Британії, США та Швейцарії.

До десятки найкращих підприємців за доходом компаній потрапили добре знайомі українцям імена. Тримає лідерство Рінат Ахметов, його компанії разом отримують близько 565,7 млрд грн доходу.

Далі йде Віталій Антонов з реєстрацією у Швейцарії, який є власником мережі «Окко» – його бізнеси загалом принесли 151,7 млрд грн доходу. На третьому – власник мережі МХП Юрій Косюк із доходом 110,6 млрд грн. У десятці є також представники Ізраїлю, Кіпру, Монако. Єдина жінка у топі власниця компаній WOG, «Комо» та «Галичина» Світлана Івахів. Вона посідає девʼяте місце з доходом 48,75 млрд грн.

