Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Хто заробив найбільше у 2025 році: названо топ-10 бізнесменів України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img

Найбільше бізнесменів зосереджено у столиці

67 651 бізнесмен в Україні володіє компаніями з доходом у понад 10 млн грн. Це 19% від загальної кількості власників бізнесу — серед тих, хто своєчасно подав фінансову звітність, таких наразі нараховується понад 360 тисяч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Найбільше бізнесменів зосереджено у столиці – 22% від загальної кількості. До трійки лідерів також входять Дніпропетровщина (10%) та Львівщина (8%). Якщо додати ще Київщину та Одещину, то половина усіх бізнесменів країни зосереджена у цих пʼяти регіонах. Найменша концентрація бізнесменів у прифронтових Миколаївській (1%), Луганській (0,7%) та Херсонській областях (0,6%).

Хто заробив найбільше у 2025 році: названо топ-10 бізнесменів України фото 1

Аби потрапити у сотню лідерів українського бізнесу, треба мати дохід компаній понад 8,99 млрд грн. Вхідний поріг у топ-1000 значно менший: від 1,29 млрд грн на рік. 80% бізнесменів в Україні отримують менш як 100 млн грн на рік. Лише 2% бізнесменів мають дохід понад 1 млрд грн – це 1 355 бізнесменів.

70% бізнесменів, що потрапили у топ 100, мають українську реєстрацію. До п’ятірки також потрапили власники компаній з пропискою Кіпру, Великої Британії, США та Швейцарії.

Хто заробив найбільше у 2025 році: названо топ-10 бізнесменів України фото 2
Хто заробив найбільше у 2025 році: названо топ-10 бізнесменів України фото 3

До десятки найкращих підприємців за доходом компаній потрапили добре знайомі українцям імена. Тримає лідерство Рінат Ахметов, його компанії разом отримують близько 565,7 млрд грн доходу.

Далі йде Віталій Антонов з реєстрацією у Швейцарії, який є власником мережі «Окко» – його бізнеси загалом принесли 151,7 млрд грн доходу. На третьому – власник мережі МХП Юрій Косюк із доходом 110,6 млрд грн. У десятці є також представники Ізраїлю, Кіпру, Монако. Єдина жінка у топі власниця компаній WOG, «Комо» та «Галичина» Світлана Івахів. Вона посідає девʼяте місце з доходом 48,75 млрд грн.

Хто заробив найбільше у 2025 році: названо топ-10 бізнесменів України фото 4

Нагадаємо, топ‑10 онлайн‑ритейлерів за девʼять місяців 2025 року заробили майже 40 млрд грн, із яких 30,2 млрд грн виручки (76%) припадає на дві компанії корпоративної групи Rozetka.

Як повідомлялося, телекомунікаційна компанія «Київстар» готується придбати велику частку у найбільшій мережі магазинів техніки Comfy.

До слова, платники податків звільняються від відповідальності у разі відсутності можливості виконання ними податкових обов’язків з подання податкової звітності, реєстрації податкових, акцизних накладних тощо, в тому числі й у зв’язку з відключенням постачання електроенергії.

Читайте також:

Теги: бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Готель привернув увагу суддів своєю сміливою та нетрадиційною архітектурною концепцією
Український девелопер Taryan Group отримав міжнародну премію «Найкращий проєкт готелю у світі»
23 сiчня, 19:39
«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ
«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ
22 сiчня, 20:54
Хмельницька «еліта» потрапила в парламент і ставить під загрозу Карпати
Хмельницька «еліта» потрапила в парламент і ставить під загрозу Карпати
17 сiчня, 13:45
ДТЕК досліджує психоемоційний стан людей, досвід роботи в умовах війни та реальні запити на підтримку
HR-директорка ДТЕК розповіла про ключові підходи кадрової політики у 2026 році
4 сiчня, 13:55
«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи у 2026 році
Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту
30 грудня, 2025, 14:33
Припинення діяльності ФОП у IV кварталі 2025 року на 18% менше, ніж за аналогічний період 2024-го
Нових ФОПів більше, ніж закритих: що змінилося на ринку за останній квартал
30 грудня, 2025, 11:03
ШІ-стартап Mercor здійснив справжній фурор у Кремнієвій долині
Forbes назвав імена нових наймолодших мільярдерів планети
30 грудня, 2025, 10:27
Між Україною та США немає глибоких економічних протиріч
Угода вільної торгівлі України та США
29 грудня, 2025, 15:31
Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
27 грудня, 2025, 00:05

Бізнес

Хто заробив найбільше у 2025 році: названо топ-10 бізнесменів України
Хто заробив найбільше у 2025 році: названо топ-10 бізнесменів України
Нульовий кредит на енергообладнання для бізнесу. Уряд повідомив деталі
Нульовий кредит на енергообладнання для бізнесу. Уряд повідомив деталі
Деякі ФОПи можуть отримати виплату до 15 тис. грн
Деякі ФОПи можуть отримати виплату до 15 тис. грн
Бізнес може не платити штрафи за невчасно подану звітність: Гетманцев назвав умову
Бізнес може не платити штрафи за невчасно подану звітність: Гетманцев назвав умову
В Україні олійні заводи зупиняють роботу через російські обстріли
В Україні олійні заводи зупиняють роботу через російські обстріли
У 2025 році українська гральна індустрія сплатила рекордну суму
У 2025 році українська гральна індустрія сплатила рекордну суму

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua