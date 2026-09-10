Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Заслужений економіст України, член Української ради бізнесу

Макові брати. Як побутова культура споріднює українців з жителями Європи

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Про макові шляхи солідарності

Історики вважають, що не тільки геополітичні битви й політичні події визначають час, а й побутова культура.

Для українців завжди була важливою висока естетична культура побуту. Визнаймо, що все традиційне, що ми звикли готувати й бачити навколо, переважно гарне. І борщ і вишиті рушники й сорочки – це гармонійна народна естетика, яка є звичною частиною нашого життя. Побілені хати, квітники, розписні миски з майоліки, хіпстерське переосмислення традицій у кожній маленькій крафтовій  пекарні – все це також про живу рідну естетику, яка пробилась крізь нашарування насильницької шароварщини, і про європейський дух потягу до краси, яка допомагає жити на континенті постійних історичних баталій.

Наприклад, сьогодні в мене на столі два абсолютно різні кондитерські вироби.

Маковий штрудель із однієї відомої торгової мережі. І маковий равлик, просочений лімончелло, з нової київської кондитерської.

Різне тісто, рецептура, ціна, навіть гастрономічна філософія.

А всередині – той самий мак, що й у макових пиріжках наших прабабусь та штруделях поколінь європейських родин.

І я раптом подумав: зараз осінь і мак визрів не лише в Україні.

Макові брати. Як побутова культура споріднює українців з жителями Європи фото 1

Ми звикли говорити про європейську інтеграцію мовою великих слів: кордони, тарифи, квоти, транспортні коридори, енергетика, безпека.

Є Вишеградська четвірка, Ініціатива трьох морів, Центральноєвропейська ініціатива.

Але базою нашого майбутнього співжиття давно час оголосити умовну «макову співдружність». І йдеться не про нелегальну торгівлю забороненими речовинами.

Бо держави об’єднують не тільки договори. Народи значно раніше за політиків об’єднала кухня й культура побуту.

То же звичайний мак. Для українця макова начинка - смак, який не треба пояснювати. Маківники, шулики, завиванці, пироги, булочки, коржі з маком. Нарешті, кутя, де мак уже не просто продукт, а частина традиції.

А тепер рушимо на Захід. У Польщі нас зустрічає makowiec, знаменитий маковий рулет, без якого важко уявити традиційний святковий стіл.

Переїжджаємо кордон: і в Чехії знаходимо makový závin, макові пироги та булочки.

У сусідній Словаччині люблять makovník. В Угорщині mákos bejgli, традиційний рулет із густою маковою начинкою.

У Австрії  сформувалась ціла культура випічки з маком, зокерма Mohnstrudel, Mohnkuchen.

У Словенії є makova potica,  хорвати готують makovnjača…

Можна продовжувати й далі.

Різні мови, історичні суперечності між цими народами, а розрізаєш пиріг – і всередині той самий мак. Так на рівні побутової культури напруженість нівелювалась спільними смаками й звичками.

Виходить цікава географія.

Від України через Польщу, Словаччину, Чехію та Угорщину до Австрії, Словенії й Хорватії простягнувся ще один європейський коридор.

Не транспортний, зерновий, а маковий шлях.

І тут, мені здається, є трохи більше, ніж просто гастрономічна традиція.

Ми багато років сперечаємося, наскільки Україна є частиною Європи. Шукаємо історичні аргументи, економічні показники, політичні докази.

А іноді достатньо просто подивитися на те, що лежить у нас на столі.

Кухня взагалі дуже вперто зберігає історію.

Імперії виникають і зникають. Кордони пересуваються. Політичні союзи створюються і розпадаються, а побутова культура все одно допомагає нам знаходити спільну мову й європейську культуру.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: енергетика тарифи культура Україна філософія традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 мільйонів доларів
Британія виділила Україні ракети Patriot у зимовому пакеті допомоги
8 вересня, 10:04
На кожен квадратний кілометр захопленої території припадало в середньому близько 340 російських втрат
Україна за серпень звільнила більше території, ніж захопила Росія – ISW
2 вересня, 09:11
Китай вийшов у лідери за кількістю нових компаній в Україні
Іноземці відкрили понад 700 компаній в Україні: хто на першому місці
24 серпня, 10:19
Українське зерно спричинило невдоволення фермерів Румунії
Слідом за Молдовою фермери Румунії поскаржилися на українське зерно
19 серпня, 15:54
Відповідальність за наслідки агресії має нести той, хто їх спричинив, наголосив Буданов
Буданов про нові категорії у Реєстрі збитків: Росія заплатить за кожен злочин
14 серпня, 19:41
Україна хвилюється щодо позиції США
Україна переймається позицією США у можливих переговорах із Росією – Politico
14 серпня, 04:18
Чорне море біля берегів анексованого Криму
Україна запропонувала Росії припинити вогонь у Чорному морі – ЗМІ
13 серпня, 20:08
Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2026 року
13 серпня, 08:23
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 серпня, 00:00

Михайло Непран

Іван Плющ – 85. Спогади про особливого політика
Іван Плющ – 85. Спогади про особливого політика
Макові брати. Як побутова культура споріднює українців з жителями Європи
Макові брати. Як побутова культура споріднює українців з жителями Європи
Ціни галопують? Іноді складну економічну теорію найкраще пояснить звичайний помідор
Ціни галопують? Іноді складну економічну теорію найкраще пояснить звичайний помідор
Українці перетворюють квартири на продовольчі бази. Чи варто?
Українці перетворюють квартири на продовольчі бази. Чи варто?
Від диво-чаїв до «оземпіку». Чому економіка схуднення така живуча
Від диво-чаїв до «оземпіку». Чому економіка схуднення така живуча
35 років українського капіталізму. Частина п'ята. Історія дала Україні ще один шанс
35 років українського капіталізму. Частина п'ята. Історія дала Україні ще один шанс

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19
Ріпчаста цибуля в Україні почала дорожчати: які зараз ціни
Сьогодні, 09:50

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua