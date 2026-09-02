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Україна за серпень звільнила більше території, ніж захопила Росія – ISW

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна за серпень звільнила більше території, ніж захопила Росія – ISW
На кожен квадратний кілометр захопленої території припадало в середньому близько 340 російських втрат
фото: Генштаб ЗСУ

Темпи російського просування залишаються значно нижчими, ніж торік

У серпні українські сили звільнили щонайменше 129,81 кв. км території, тоді як російські війська захопили близько 90,35 кв. км. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, українські війська проводили контрнаступальні операції на різних ділянках фронту, зокрема на Лиманському та Олександрівському напрямках. Водночас ISW наголошує, що наведений показник звільненої території, ймовірно, є заниженим. Методологія інституту поки не повністю відображає масштаби українських успіхів на Лиманському напрямку.

Російські війська у серпні, за даними ISW, захопили або закріпилися приблизно на 90,35 кв. км української території. Якщо враховувати також російські проникнення, загальна площа просування становить близько 123,53 кв. км.

Основні територіальні здобутки росіян припали на район так званого «Фортецького поясу» на Донеччині. Однак навіть там окупаційні війська досягли лише обмежених тактичних успіхів і не змогли повністю захопити Костянтинівку.

За оцінкою ISW, російські сили мають присутність приблизно на 72,23% території Костянтинівки, однак після кількох місяців спроб проникнення та міських боїв досі не встановили повного контролю над містом.

Темпи російського просування залишаються значно нижчими, ніж торік. Для порівняння, у серпні 2025 року російські війська захопили близько 505,55 кв. км української території. Таким чином, показник серпня 2026 року становить лише близько 18% від торішнього.

ISW зазначає, що темпи просування російської армії в серпні дещо зросли порівняно з попереднім місяцем, однак весняно-літня наступальна кампанія РФ не призвела до оперативного прориву або швидкого обвалу української оборони. Російські територіальні здобутки залишаються повільними та обмеженими.

При цьому високу ціну за ці обмежені просування продовжує платити російська армія. За даними Генерального штабу ЗСУ, у серпні російські війська втратили 42 020 військовослужбовців. Це вже другий місяць поспіль, коли російські втрати перевищують 40 тис. осіб.

ISW підрахував, що на кожен квадратний кілометр захопленої або інфільтрованої території припадало в середньому близько 340 російських втрат, а на кожен захоплений квадратний кілометр – близько 465 втрат.

Аналітики також зазначають, що російська система комплектування армії добровольцями продовжує відчувати труднощі із залученням достатньої кількості військових для компенсації поточних втрат. За оцінкою ISW, залишається незрозумілим, як довго Москва зможе підтримувати нинішній темп наступу за такого рівня втрат без проведення нової мобілізації.

Варто нагадати, що українські військові провели серію контратак на різних ділянках фронту та завадили російській армії досягти підтвердженого просування одразу на кількох напрямках. На окремих ділянках Сили оборони також змогли покращити свої позиції. 

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Теги: війна Україна ISW

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