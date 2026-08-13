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Україна запропонувала Росії припинити вогонь у Чорному морі – ЗМІ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна запропонувала Росії припинити вогонь у Чорному морі – ЗМІ
Чорне море біля берегів анексованого Криму
фото: росЗМІ

Москва поки не відповіла на пропозицію Києва

Україна через третю сторону передала Росії пропозицію про взаємне припинення атак на цивільні цілі в Чорному морі. Відповіді від Москви наразі не надійшло. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про українську ініціативу агентству розповіло джерело, обізнане із ситуацією. За його словами, Київ запропонував, щоб обидві сторони припинили завдавати ударів по цивільних цілях у Чорному морі. Співрозмовник Reuters додав, що Україна поки не отримала відповіді Росії на цю пропозицію.

Водночас військовий аналітик Sky News Роберт Кларк заявив, що Сполучені Штати намагаються чинити певний тиск на Україну, аби Київ скоротив удари по російських портах. Також, за повідомленнями ЗМІ, віцепрезидент США Джей Ді Венс просив президента України Володимира Зеленського припинити удари безпілотниками по неросійських танкерах у Чорному морі.

Раніше Росія несподівано заговорила про готовність відновити мирні переговори щодо завершення війни проти України. Водночас Москва наразі налаштована обговорювати саме нові пропозиції Сполучених Штатів. 

Нагадаємо, індекс продовольчих цін ООН у липні зріс через несприятливі погодні умови та війни, зокрема через перебої в постачанні з чорноморського регіону. Одеса та Чорноморськ залишаються ключовими вузлами постачання зерна для країн Африки, Близького Сходу та Азії, які здебільшого не мають фінансової можливості перейти на дорожчу продукцію з інших регіонів.

Через регулярні обстріли частина зернових терміналів Одещини вже призупиняла закупівлю зерна, а Всеукраїнська аграрна рада оцінює втрати експортних потужностей через чорноморські порти в близько третини від довоєнного рівня.

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Теги: Україна росія Чорне море

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