WP: Іранські протестувальники розчаровані Трампом через його обіцянки про допомогу

Деякі учасники протестів зазначили, що саме заяви Трампа про допомогу давали їм сили продовжувати опір режиму

Громадяни Ірану, які брали участь у масштабних антиурядових протестах, висловлюють глибоке почуття зневіри через позицію Дональда Трампа. Як повідомляє The Washington Post, після численних публічних обіцянок підтримати боротьбу за свободу, американський президент зрештою відмовився від активних дій. Це стало важким ударом для іранців, які в умовах жорсткого придушення протестів і тисяч загиблих сподівалися на рішуче втручання Вашингтона. Про це пише «Главком».

У розмовах із журналістами учасники протестів зізналися, що саме заяви Трампа давали їм сили продовжувати опір режиму Алі Хаменеї. Мешканка Тегерана на ім'я Хадіс розповіла, що люди виходили на вулиці з надією на військову допомогу США, очікуючи ударів по об'єктах режиму. Тепер вона переконана, що американського лідера не цікавлять долі звичайних іранців та питання гуманності, а його слова виявилися порожніми обіцянками.

Інша співрозмовниця видання, 45-річна Аанахіта, зазначила, що іранське суспільство опинилося у відчаї, коли доводиться молитися про іноземне вторгнення заради власного порятунку. Вона підкреслила, що на тлі інформаційної блокади з боку уряду чутки про допомогу США були єдиним джерелом надії. Проте зараз іранці відчувають лють через черговий відступ Трампа, який, на їхню думку, фактично пожертвував життями протестувальників заради своїх політичних інтересів.

Раніше Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї визнав загибель тисяч іранців під час антиурядових заворушень, що тривають у країні понад два тижні.

У своєму зверненні до нації іранський лідер поклав повну відповідальність за кровопролиття на президента США Дональда Трампа. Хаменеї назвав американського голову «злочинцем», заявивши, що той відкрито підштовхував протестувальників до насильства, обіцяючи їм військову підтримку Вашингтона. На думку аятоли, економічні протести, які розпочалися через складні умови життя, були перетворені на заздалегідь спланований заколот за фінансової підтримки США та Ізраїлю.

Як відомо, президент США Дональд Трамп, імовірно, відмовляється від негайних військових дій проти Ірану, попри попередні жорсткі заяви на тлі масових протестів у країні.

Зазначається, що після обіцянок «дуже рішучих дій» у разі загибелі протестувальників Трамп згодом пом’якшив риторику та подякував Тегерану за відмову від масових страт.