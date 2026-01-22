Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Виступ Зеленського у Давосі, переговори з Трампом, удар по Дніпру. Головне за 22 січня 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Виступ Зеленського у Давосі, переговори з Трампом, удар по Дніпру. Головне за 22 січня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 22 січня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, а також провів переговори з американським лідером Дональдом Трампом. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему в Державній прикордонній службі.

«Главком» склав добірку головних подій 22 січня:

Зеленський виступив у Давосі

Виступ Зеленського у Давосі, переговори з Трампом, удар по Дніпру. Головне за 22 січня 2026 фото 1
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави пригадав торішній виступ у Давосі, де він закінчив свою промову словами: «Європа повинна знати, як захищати себе». Зеленський наголосив, що минув рік і нічого не змінилося. Він закликав європейських лідерів до активних дій, зокрема арештовувати російські танкери «тіньового флоту» та посилювати оборонні спроможності.

Також президент зазначив, що Україна готова допомогти європейським союзникам стати сильнішою, зокрема поділитися досвідом. Він наголосив, що Європі потрібно створити об'єднані збройні сили.

Зеленський наголосив, що Європа повинна посилити тиск на Росію, зокрема обмежити її здатність виробляти зброю. Він наголосив, що Китай допомагає Росії, але не лише він – Москва отримує компоненти для ракет також із країн Європи та США. Саме цими ракетами Росія намагається загнати українців у темряву й холод.

Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа, український президент наголосив, що всі намагаються змінити Трампа, але він не зміниться, оскільки глава Білого дому «любить себе таким, яким він є».

Крім того, український лідер наголосив, що документи про завершення війни майже готові, але до угоди повинна бути готова і Росія.

НАБУ викрило топпосадовців Держприкордонслужби на хабарях

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Державній прикордонній службі України.

За даними слідства, колишні та чинні високопосадовці відомства роками сприяли незаконному переправленню цигарок до ЄС, використовуючи для цього автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та залучали родичів українських дипломатів. Слідство встановило, що за безперешкодний проїзд лише однієї автівки прикордонники отримували фіксовану суму – 3 тис. євро.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеки.

Зеленський і Трамп провели переговори

Виступ Зеленського у Давосі, переговори з Трампом, удар по Дніпру. Головне за 22 січня 2026 фото 2
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Він назвав переговори продуктивними й змістовними.

Очільник України повідомив, що вони з Трампом обговорили роботу посадовців, які займаються мирною угодою. Крім того, президенти обговорили посилення української ППО. За словами Зеленського, попередня зустріч із американським лідером допомогла захисту неба.

Президент США Дональд Трамп теж прокоментував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, назвавши її «дуже хорошою». Водночас Трамп уточнив, що під час зустрічі із Зеленським не обговорювалося питання можливого вступу України до Ради миру. За його словами, Україна отримала запрошення до цієї організації, однак остаточного рішення щодо участі ще не ухвалила.

Удар по Дніпру

Виступ Зеленського у Давосі, переговори з Трампом, удар по Дніпру. Головне за 22 січня 2026 фото 3

Російські терористи завдали удару безпілотниками по Дніпру. Унаслідок атаки частково зруйнована житлова 16-поверхівка.

Зазначається, що у двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв.м. Із верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей. Семеро – травмовані, серед них дитина.

Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії

Виступ Зеленського у Давосі, переговори з Трампом, удар по Дніпру. Головне за 22 січня 2026 фото 4
скриншот з відео Офісу президента

Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться вже найближчими днями в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За словами українського лідера, до складу української делегацій в ОАЕ увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, глава Офісу президента Кирило Буданов, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Також з Києва вилетів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Інші важливі новини

  • НАБУ вилучило понад $850 тис. під час обшуків на Волинській митниці.
  • Україна отримала понад 50 тонн енергетичного обладнання.
  • Волонтер Стерненко став радником міністра оборони.

Читайте також:

Теги: форум в давосі Володимир Зеленський обстріл Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив на легітимності референдуму
Територіальне питання. Зеленський пояснив, чим може бути небезпечний референдум
24 грудня, 2025, 14:32
Ворожий удар спричинив пожежу в торговельних кіосках
На Різдво окупанти вдарили по ринку в Херсоні: є жертви
25 грудня, 2025, 15:37
Унаслідок влучання пошкоджено цивільну інфраструктуру
Окупанти вдарили КАБами по Харкову: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено)
26 грудня, 2025, 16:57
Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня 2026
Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня 2026
9 сiчня, 21:21
Окупанти вдарили КАБами по передмістю Сум: є постраждалі
Окупанти вдарили КАБами по передмістю Сум: є постраждалі
18 сiчня, 00:13
Зеленський: «Робота Повітряних сил по «шахедах» незадовільна»
Глава держави розкритикував роботу Повітряних сил та пообіцяв висновки
20 сiчня, 20:10
Після вибухів дим піднімається біля аеропорту La Carlota
Посольство США звернулося до американців у Венесуелі
3 сiчня, 10:34
Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня 2026
Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня 2026
15 сiчня, 21:17
Учасників саміту Давосу попередили про можливі нападки Трампа на лідерів
Американські посадовці порадили лідерам морально готуватися до виступу Трампа в Давосі
20 сiчня, 15:19

Події в Україні

Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу
Виступ Зеленського у Давосі, переговори з Трампом, удар по Дніпру. Головне за 22 січня 2026
Виступ Зеленського у Давосі, переговори з Трампом, удар по Дніпру. Головне за 22 січня 2026
Як будуть вимикати світло 23 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 23 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Україна отримала понад 50 тонн енергетичного обладнання
Україна отримала понад 50 тонн енергетичного обладнання
Втрати Росії на фронті значно зросли: глава держави повідомив деталі
Втрати Росії на фронті значно зросли: глава держави повідомив деталі

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Сьогодні, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Сьогодні, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Сьогодні, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua