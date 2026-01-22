Виступ Зеленського у Давосі, переговори з Трампом, удар по Дніпру. Головне за 22 січня 2026

Дайджест новин 22 січня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, а також провів переговори з американським лідером Дональдом Трампом. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему в Державній прикордонній службі.

«Главком» склав добірку головних подій 22 січня:

Зеленський виступив у Давосі

фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави пригадав торішній виступ у Давосі, де він закінчив свою промову словами: «Європа повинна знати, як захищати себе». Зеленський наголосив, що минув рік і нічого не змінилося. Він закликав європейських лідерів до активних дій, зокрема арештовувати російські танкери «тіньового флоту» та посилювати оборонні спроможності.

Також президент зазначив, що Україна готова допомогти європейським союзникам стати сильнішою, зокрема поділитися досвідом. Він наголосив, що Європі потрібно створити об'єднані збройні сили.

Зеленський наголосив, що Європа повинна посилити тиск на Росію, зокрема обмежити її здатність виробляти зброю. Він наголосив, що Китай допомагає Росії, але не лише він – Москва отримує компоненти для ракет також із країн Європи та США. Саме цими ракетами Росія намагається загнати українців у темряву й холод.

Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа, український президент наголосив, що всі намагаються змінити Трампа, але він не зміниться, оскільки глава Білого дому «любить себе таким, яким він є».

Крім того, український лідер наголосив, що документи про завершення війни майже готові, але до угоди повинна бути готова і Росія.

Виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі pic.twitter.com/Ppy8GS1kKa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 22, 2026

НАБУ викрило топпосадовців Держприкордонслужби на хабарях

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Державній прикордонній службі України.

За даними слідства, колишні та чинні високопосадовці відомства роками сприяли незаконному переправленню цигарок до ЄС, використовуючи для цього автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та залучали родичів українських дипломатів. Слідство встановило, що за безперешкодний проїзд лише однієї автівки прикордонники отримували фіксовану суму – 3 тис. євро.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеки.

Зеленський і Трамп провели переговори

фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Він назвав переговори продуктивними й змістовними.

Очільник України повідомив, що вони з Трампом обговорили роботу посадовців, які займаються мирною угодою. Крім того, президенти обговорили посилення української ППО. За словами Зеленського, попередня зустріч із американським лідером допомогла захисту неба.

Президент США Дональд Трамп теж прокоментував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, назвавши її «дуже хорошою». Водночас Трамп уточнив, що під час зустрічі із Зеленським не обговорювалося питання можливого вступу України до Ради миру. За його словами, Україна отримала запрошення до цієї організації, однак остаточного рішення щодо участі ще не ухвалила.

Удар по Дніпру

Російські терористи завдали удару безпілотниками по Дніпру. Унаслідок атаки частково зруйнована житлова 16-поверхівка.

Зазначається, що у двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв.м. Із верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей. Семеро – травмовані, серед них дитина.

Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії

скриншот з відео Офісу президента

Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться вже найближчими днями в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За словами українського лідера, до складу української делегацій в ОАЕ увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, глава Офісу президента Кирило Буданов, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Також з Києва вилетів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Інші важливі новини