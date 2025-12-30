Головна Країна Події в Україні
Заяви Зеленського та Трампа, вибухи в Одесі та Харкові: головне за ніч

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Зеленський після переговорів з Трампом дав інтерв'ю
«Главком» зібрав головні події ночі проти 30 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Трамп зустрівся з Нетаньягу, Зеленський після переговорів з Трампом дав інтерв'ю, у Харкові та Одесі пролунали вибухи.

Інтерв'ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у великому інтервʼю для Fox News після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго окреслив позиції Києва щодо миру, безпеки та майбутнього окупованих територій. Серед ключових тем – підтримка США, гарантії безпеки та неприйнятність територіальних поступок.

Зеленський наголосив, що без військової допомоги Сполучених Штатів Україна не зможе ефективно захищати повітряний простір і досягти перемоги. Сили оборони використовують американські системи ППО, артилерію та боєприпаси, які залишаються критично важливими в умовах масованих атак дронами й ракетами з боку Росії.

Президент підтвердив, що обговорив із Трампом проєкт двосторонньої угоди між Україною та США щодо гарантій безпеки. Зеленський назвав неприйнятним сценарій виходу України з Донбасу та інших окупованих територій.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп провів зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Головними темами переговорів стали реалізація мирного плану щодо Гази, питання роззброєння ХАМАС, а також занепокоєння Ізраїлю з приводу Ірану. 

Трамп повідомив, що Сполучені Штати завдали удару по території у Венесуелі, яку він назвав «місцем перевантаження наркотиків». Операція, за словами президента, була спрямована проти наркоторгівлі, однак не уточнюється, яка саме структура США її провела, і чи йдеться про спецоперацію ЦРУ.

Вибухи в Одесі та Харкові

У ніч на 30 грудня в Україні пролунали вибухи в кількох містах, зокрема в Одесі та Харкові. За даними Повітряних сил України та моніторингових каналів, у ніч на вівторок була зафіксована загроза балістичних ракет і безпілотників.

Поки немає підтвердженої інформації про можливих постраждалих чи руйнування саме під час цих вибухів у ніч на 30 грудня; офіційні подробиці щодо наслідків атаки з’ясовуютьс

