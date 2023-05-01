Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Табу на українське зерно. Як пройшла перша репетиція можливого вступу до ЄС

glavcom.ua
Скоріше всього, зараз буде аналіз можливого впливу української продукції на європейський ринок
фото: Latifundist.com

Для ЄС безумовно є свій урок. І також економічний

Український барига зустрів польського, і обоє гарно заробили на українському зерні… Президенти України та Польщі, уряди Румунії, Болгарії, Чехії, Словаччини, Угорщини, керівники Єврокомісії заробили хто головний біль, хто політичні проблеми, хто відставки.

Такий короткий підсумок року скасування ввізних мит ЄС на український експорт для підтримки української економіки.

Перша репетиція можливого вступу до ЄС

З одного боку, велика дяка нашим європейським партнерам, це рішення врятувало економіку України в перші місяці війни від колапсу, а з іншого дало жорсткі уроки, які потрібно вивчати, щоб не допустити таких помилок знову.

Якщо коротко, то ЄС, це вільний рух людей, товарів та капіталу по всій території спільноти.

З людьми ситуація для нас більш-менш зрозуміла, питань майже немає, є тільки подяка за підтримку наших біженців, більше того, як було до війни – європейці із задоволенням приймали українських робітників, що очевидно продовжиться й після війни

Рух капіталів з України найближчим часом навряд чи викличе проблеми, скоріше запитання контролюючих структур до грошей українських корупціонерів, які так люблять нерухомість на Середземномор'ї. Але то нас хвилює менше всього.

А от з товарами вийшла біда.

Ні українська влада, ні польська, ні чиновники ЄС виявилися не готовими. Власне, в історії ЄС такого й не було, тому й прорахувати всі варіанти, а особливо жадібно – корупційний союз бариг від бізнесу незалежно від країн, думаю, став для них неприємним сюрпризом, який привів до політичних проблем.

Перша репетиція не вдалася, всі актори були не готові, ролі не знали, вистава викликала критику.

Уроки

Для України вже стало зрозуміло, що пріоритети підготовки до вступу міняються. І це не тільки судова реформа, гарантії прав власності, боротьба з корупцією, набагато важливіше стає економічне співіснування, як всередині, так і з країнами ЄС.

Ми занадто великі для того, щоб просто завтра вийти на відкриті європейські ринки, рівновага яких вибудовувалася десятиліття, минулі місяці це підтвердили, і це тільки аграрна продукція, не кажучи про інші товари.

Що це значить? Якщо до цього, головний акцент успішного виходу на європейський ринок була ціна та якість, безпечність, то тепер ще й, скоріше всього, буде обмеження кількості. А це значить, що сіяти та вирощувати прийдеться не за бажанням, а за погодженням з чиновниками ЄС.

А це значить, що мають змінитися функції урядових структур, що держава активніше втручатиметься в бізнес, особливо орієнтований на ринки Європи, елементи планової економіки при вільних ринкових відносинах – нова українська економічна реальність

Прийдеться наступити на горло ліберальних течій про повну свободу бізнесу та «невидиму руку ринку», який все відрегулює при експорті. Історія останнього року розвіяла ілюзії в тому, що бізнес України виріс з малинових піджаків 90-х, що став цивілізований, відповідальний, стратегічно налаштований. На жаль, є такі, але все ще не так багато, як би хотілося.

Тому прийдеться вводити контроль за експортом в ЄС. Враховуючи, що наші сусіди таке вже зробили, це вже реальність, яку лишається тільки юридично оформити.

Для ЄС безумовно є свій урок. І також економічний. Скоріше всього, зараз буде аналіз можливого впливу української продукції на європейський ринок, будуть готуватися заходи для мінімізації. І про ці заходи ми почуємо на переговорах, і їх прийдеться врахувати в нашій економіці.

Чи критична ця історія для нас та європейців?

Чи можливі коливання європейського напрямку України?

Чи є альтернатива ЄС для України?

Відповідь одна – ні.

Аналізуємо, вивчаємо, робимо висновки та впевнено йдемо до європейської сім'ї народів, там наше майбутнє.

Читайте також: 
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: влада держава зерно ринок бізнес експорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські фахівці готові проектувати та будувати мережі, а також підключатимуть споживачів
Українська компанія в Польщі оголосила про вихід на європейський ринок інжинірингових послуг
20 квiтня, 12:28
Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чен
Сестру корейського дикатора Кім Чен Ина обурила пропозиція розмістити в Україні ядерну зброю: деталі
2 квiтня, 04:05
Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України
ЗСУ відбили 45 ворожих атак: Генштаб назвав епіцентр бойових дій
4 квiтня, 18:41
Українці протестували під стінами банку, де відбувалося засідання аукціонерів Raiffeisen bank
«Raiffeisen bank – терорист». Українські активісти добилися виходу фінустанови з Росії
6 квiтня, 15:04
За словами Януша Ковальського, українська продукція не повинна викликати кризу в Польщі
Принаймні до липня: експорт українського зерна до Польщі призупинили
9 квiтня, 11:30
Єврокомісія знову опинилась у центрі судового скандалу
На голову Європейської комісії знову подали до суду
17 квiтня, 18:28
МЗС Франції відреагувало на заяву китайського посла
Франція закликає Китай пояснити скандальну заяву свого посла
23 квiтня, 14:51
Президент Італії Серджо Маттареллаз прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Квіринальському палаці
Президент Італії спрогнозував, коли Україна вступить до ЄС
26 квiтня, 15:02
Китай навряд чи засуджуватиме будь-які дії Росії
Експертка пояснила, чому українці марно сподіваються на Китай
Вчора, 20:22

Михайло Непран

Табу на українське зерно. Як пройшла перша репетиція можливого вступу до ЄС
Табу на українське зерно. Як пройшла перша репетиція можливого вступу до ЄС
Кому мають дякувати українські пенсіонери та бюджетники
Кому мають дякувати українські пенсіонери та бюджетники
Скандал у Польщі. Як не допустити антиукраїнських настроїв і продовжити експорт
Скандал у Польщі. Як не допустити антиукраїнських настроїв і продовжити експорт
Звільнення глави БЕБ Вадима Мельника. Післямова
Звільнення глави БЕБ Вадима Мельника. Післямова
Ніч чудес для митрополитів Онуфрія та Павла
Ніч чудес для митрополитів Онуфрія та Павла
Про роль жінок в українській корупції
Про роль жінок в українській корупції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8165
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
7652
За день у Бахмуті знищено сотню «вагнерівців»: Пригожин зробив заяву
6210
Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив
5971
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки
5603
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
5039
Європейський суд покарав Україну за дії митниці та судів часів Януковича

Новини

Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Сьогодні, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Сьогодні, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Сьогодні, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Сьогодні, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Сьогодні, 06:46

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту