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«Raiffeisen bank – терорист». Українські активісти добилися виходу фінустанови з Росії

Маріанна Присяжнюк
glavcom.ua
«Raiffeisen bank – терорист». Українські активісти добилися виходу фінустанови з Росії
Українці протестували під стінами банку, де відбувалося засідання аукціонерів Raiffeisen bank
фото: Оксана Міщенко

Після протестів українців аукціонери проголосували за вихід установи з Росії

Українські активісти в Відні потрапили на засідання загальних зборів акціонерів Raiffeisen Bank, під час якого нагадали присутнім про те, що працювати в Росії – це фінансувати геноцид українців та змусили фінустанову вийти з російського ринку. Про це повідомляє «Главком».

Водночас під стінами банку, де відбулося засідання акціонерів, також проходила демонстрація з вимогою виходу банку із Росії. Під час акції українські активісти вмикали сирени повітряної тривоги, щоб звернути увагу австрійців та співробітників установи на те, що Росія вбиває українців, тому бізнес із країною-агресором – це фінансуванням злочинів проти України.

«Raiffeisen bank – терорист». Українські активісти добилися виходу фінустанови з Росії фото 1

«Українці, вибачте, що заставив Вас чути звуки повітряних сирен, я бачив як ви плакали. Моє серце боліло, але ми перемогли у цій битві. Під наш тиск – Акціонери RBI прийняли рішення про вихід з країни-терориста. Слава Героям», – написав засновник української організації «Мрія» у Відні Андрій Каріоті.

«Raiffeisen bank – терорист». Українські активісти добилися виходу фінустанови з Росії фото 2

Керівництво банку було дуже здивоване протестами, бо «вони дуже помагають українцям». «Допомога, щоб ви розуміли – це зробити дитячі кімнати для біженців, наприклад. А те, що батька дитини було вбито на податки, які Райф сплатив в Росії – про це ми будемо тихенько мовчати. Може протестувальники вгамуються і підуть», – написала активістка Оксана Міщенко.

«Raiffeisen bank – терорист». Українські активісти добилися виходу фінустанови з Росії фото 3

Попри це, акціонери «Райфайзен банка» 30 березня проголосували за вихід з російського ринку.

Нагадаємо, що НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни, тому що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну банк продовжив працювати в РФ і офіційно визнав так звані «ДНР» і «ЛНР». 

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Теги: війна Австрія активісти бізнес

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