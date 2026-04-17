Уночі РФ атакувала Україну ракетою та дронами: є влучання

Наталія Порощук
Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували громади на Сумщині
фото: Національна поліція

Протиповітряною обороною збито 147 ворожих БпЛА

У ніч на 17 квітня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер» та 172 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 17 квітня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Як повідомлялося, уночі 17 квітня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову безпілотниками. Окупанти атакували критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі.

Також російська терористична армія зранку 17 квітня атакувала Дніпро. Внаслідок цього сталася пожежа, є постраждалий.

Зауважимо, триває 1512-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Читайте також

Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди
Удар по Харківщині: загинула людина, є постраждалі (фото)
13 квiтня, 16:44
Глава держави на закритій зустрічі із журналістами підкреслив, що саме нафтодолари є основним джерелом спонсорування війни
Навіщо партнери послаблювали нафтові санкції проти Росії? Зеленський підозрює, що у Росії є хитрий план
10 квiтня, 09:30
Ольга Айвазовська: Що більше громадян зареєструється для голосування за кордоном, то більш чесною буде виборча кампанія всередині України
Перші повоєнні вибори: чи зможуть закордонні українці бути обраними? Інтерв’ю з Ольгою Айвазовською
7 квiтня, 10:00
Шеврони всіх підрозділів, що брали участь у боях за Київську область у лютому–березні 2022 року
Символ провалу плану РФ: у Києві встановлено розбиту плиту з аеропорту Гостомеля
3 квiтня, 10:14
Зеленський передав лідерам країн Близького Сходу докази співпраці Росії з Іраном
Зеленський передав лідерам країн Близького Сходу докази співпраці Росії з Іраном
31 березня, 02:50
Росія атакувала авіабомбами житлові квартали Слов’янська
Окупанти вдарили по Слов’янську фугасними бомбами: подробиці
20 березня, 22:13

Уночі РФ атакувала Україну ракетою та дронами: є влучання
Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2026 року
РФ за добу вбила двох людей на Сумщині, ще п’ятеро поранені (фото)
Втрати ворога станом на 17 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Окупанти пошкодили транспортне підприємство у Дніпрі: є постраждалий
Запорізька АЕС тимчасово втратила зовнішнє електропостачання
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
