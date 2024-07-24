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На Харківщині між військовими сталася стрілянина: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Харківщині між військовими сталася стрілянина: є загиблі та поранені
Військовослужбовці через конфлікт застосували один проти одного вогнепальну зброю
фото з відкритих джерел

У результаті стрілянини відомо про трьох загиблих військових та чотирьох поранених

У Харківській області через особистий конфлікт в одному з підрозділів сталася стрілянина. Внаслідок інциденту троє військовослужбовців загинули. Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«Сьогодні в Харківській області в одному з підрозділів, військовослужбовцями, на основі особистих взаємин, була застосована вогнепальна зброя», – йдеться в повідомленні.

У результаті стрілянини відомо про трьох загиблих військових та чотирьох поранених – їх оперативно госпіталізували. Стан поранених – тяжкий.

«На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗСУ та правоохоронні органи», – додає пресслужба.

До слова, у Тернополі 36-річному військовому повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Правоохоронці з’ясували, що офіцер дізнався про можливі близькі взаємини своєї дружини та 25-річного військового прикордонної служби і приїхав до нього в готель.

Під час конфлікту військовий дістав із кобури пістолет та здійснив сім пострілів у прикордонника, внаслідок чого той загинув. У цей час дружина підозрюваного перебувала вдома з дітьми.

Як повідомлялося, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельних ножових поранень двом українцям. Вбиті в Німеччині українці були військовими та проходили реабілітацію.

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Теги: конфлікт вбивство військові зброя

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