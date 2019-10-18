За кого воюватимуть особи з подвійним громадянством?

Олег Тягнибок Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

Олег Тягнибок

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні дозволимо подвійне громадянство - завтра Путін заявить цілому світові, що на Донбасі й в Криму захищає своїх громадян від нападів уявних «фашистів»

Уряд узявся за запровадження в Україні подвійного громадянства. Готують цілі концепції й тішаться, що вже «дозріли» до такого рішення.

Передбачаю, аргументуватимуть це чергове ґвалтування Конституції як не «загальноприйнятою світовою практикою», то «досвідом цивілізованих країн світу». Відтак відразу нагадую: у цивілізованих країнах немає ані війни, ані сепаратистських кубел по всьому кордону, ані світової першості за рівнем корупції. А в Україні є. І саме тому подвійне громадянство для нас - взагалі не на часі.

Сьогодні дозволимо - завтра Путін заявить цілому світові, що на Донбасі й в Криму захищає своїх громадян від нападів уявних «фашистів». Спробуйте тоді заперечити - матиме всі аргументи. Зокрема і для того, щоб поширити свою агресію на всю Україну.

А раптом воєнний стан? Яку позицію займуть біпатриди? Підуть воювати? Куди будуть сплачувати податки?

А корупціонери? Сьогодні вкрав, завтра, якщо спроможуться, відкриють справу, а післязавтра - він за тисячі кілометрів, у тій країні, законодавством якої не передбачена видача власних громадян. І шукай тоді вітра в полі.

Що вже й казати про ситуацію у прикордонні. Три дні тому, 13 жовтня, сотні людей з подвійним українсько-угорським громадянством перевезли з України в Угорщину для голосування на місцевих виборах. Та сама схема була зафіксована і на парламентських виборах минулого року - тисячі українців голосували за партію Орбана (прем‘єра Угорщини, що домагається автономії для Закарпаття, очевидно, з метою приєднання цієї області до своєї країни в майбутньому).

Тож, підсумовуючи, виникає єдине запитання: навіщо владі все це? Показати видимість бодай якоїсь роботи? Чи гарантувати собі ж можливість уникнути покарання, якщо натворять злочинів і не зуміють цього приховати? В інереси українців не вписується ні перше, ні друге. Зате і те, й інше загрожує державі новими проблемами.

Джерело: блог Олега Тягнибока

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