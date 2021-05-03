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    Асад оголосив у Сирії загальну амністію

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    Президент Сирії Башар Асад - Асад оголосив у Сирії загальну амністію
    Президент Сирії Башар Асад

    Амністія поширюється на злочини, скоєні до 2 травня 2021 року.

    Президент Сирії Башар Асад своїм указом оголосив про загальну амністію за злочини, скоєні до 2 травня 2021 року.

    Про це повідомляє агентство Sаnа.

    «Амністія повністю звільняє від покарання за проступки, правопорушення, ухилення від військової служби як усередині країни, так і за її межами та інші злочини», – йдеться в повідомленні.

    При цьому підкреслюється, що амністія поширюється на злочини, скоєні до 2 травня 2021 року.

    Як повідомлялося, з 19 квітня в Сирії почався прийом заяв від кандидатів на посаду президента. Вибори глави держави призначені на 26 травня.

    Збройний і політичний конфлікт у Сирії спалахнув у березні 2011 року. Режим Башара Асада розгорнув жорстокі репресії проти населення країни. У конфлікт активно втручаються зовнішні сили, зокрема, Туреччина і Росія, при цьому російська авіація проводить системні бомбардування сирійських міст.

    Резолюція Радбезу ООН 2254 передбачає процес політичного врегулювання в Сирії, в тому числі проведення вільних і справедливих виборів – відповідно до нової конституції під егідою і наглядом Організації Об'єднаних Націй.

    Варто зазначити, що сирійський уряд контролює більшість великих населених пунктів країни.

    Близько 400 000 чоловік були вбиті під час конфлікту і більше половини сирійців стали біженцями.

    Раніше повідомлялося, що у таборах на північному сході Сирії незаконно утримують близько 40 українських жінок та дітей.

    Теги: Сирія Башар Асад президент злочин амністія населення
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