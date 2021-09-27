Ціна акцій «Газпрому» побила 13-річний рекорд

27 вересня вартість однієї акції компанії перетнула позначку 350 руб.

27 вересня вартість акцій російського газового монополіста «Газпром» на Московській біржі зросла до максимуму з 2008 року, подолавши позначку в 350 руб. за штуку. Про це свідчать дані Московської біржі.

Максимальна ціна під час торгів становила 350,89 руб. за акцію (1,86% до ціни закриття минулого торгового дня).

Рекордне подорожчання пов’язують із газовою кризою в Європі, що спричинила різке підвищення цін на газ, який ще минулого тижня подорожчав до $862 за тис. куб. м.

Також подорожчанню акцій Газпрому сприяє той факт, що будівництво газопроводу «Північний потік – 3» завершено.

Ціни на газ в Європі виросли майже на 500% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на тлі дефіциту газу в сховищах та обмежених поставок з Росії та Норвегії.

Керівництво компанії також створює додаткові умови для зростання ціни на газ. Так, за останні декілька місяців «Газпром» двічі ставив на профілактику газопровід Ямал – Європа через Білорусь і Польщу. У липні на профілактику був зупинений газопровід Північний потік – 1. Крім того, «Газпром» не заповнив газом свої сховища в Європі, відмовляється збільшувати прокачку через газотранспортну систему України і забронював тільки третину від звичайного обсягу транзиту через Білорусь і Польщу.

Нагадаємо, колишній глава українського уряду розповів, хто програє від запуску російського газопроводу.

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