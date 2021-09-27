Ціни на газ. Постачальники оприлюднили тарифи на жовтень

Стало відомо, скільки доведеться платити за газ у жовтні

Стало відомо, скільки доведеться платити за газ у жовтні

Більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр

Газопостачальники опублікували ціни на жовтень на газ для населення – річні ціни у жовтні не зміняться, повідомляє «ГазПравда».

Зазначається, що річні базові ціни на газ залишаються стабільними і значно вигіднішими за місячні тарифні плани п’ятий місяць поспіль.

«Як і раніше, залежно від компанії, річна, фіксована ціна блакитного палива у вересні коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за кубометр», – йдеться у повідомленні.

Якими будуть ціни на газ у жовтні

Зокрема, найнижчі ціни запропонували «Агросинтез Трейдінг» (7,80 грн за кубометр), «Евода трейд КП Луцькводоканал» (7,88 грн за кубометр), «Черкасигаз збут» і «Уманьгаз збут» (7,89 грн за кубометр), а також «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (7,96 грн за кубометр).

Водночас найвищі цінники на газ – 13,5 грн за куб – встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Загалом, більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Річна базова ціна діє з травня 2021 року до квітня 2022 року.

Її постачальники можуть змінювати лише в бік зниження. На фіксовані ціни споживачів перевели автоматично, при цьому за бажанням користувачі можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні.

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