США запроваджують нові мита на вантажівки

Нові тарифи охоплюватимуть всі транспортні засоби середньої і важкої вантажності

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нового мита у розмірі 25% на імпортовані середні та великі вантажівки. Вони набудуть чинності 1 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера у соцмережі Truth Social.

Нові тарифи охоплюватимуть всі транспортні засоби середньої і важкої вантажності, які ввозяться до США з-за кордону. Агентство Reuters пояснило, що під великі вантажівки потрапляють такі категорії як вантажні автомобілі, сміттєвози, комунальні машини, транзитні й маршрутні автобуси, шкільні автобуси, тягачі з причепами, а також напівпричепи й спеціалізовані важкі транспортні засоби.

Раніше Сполучені Штати домовилися з Євросоюзом і Японією про мито у розмірі 15% на легкові автомобілі. Наразі залишається невідомим, чи включатиметься ставка на великі транспортні засоби до торговельних домовленостей із цими партнерами.

Нещодавно Дональд Трамп також анонсував низку інших тарифних обмежень. До них належать 100% мита на імпорт брендованих ліків у випадку, якщо виробничі потужності компаній не будуть розміщені в США. За словами Трампа, тарифи не поширюватимуться на ті фармацевтичні вироби, для яких уже зведено або ведеться зведення виробничих потужностей на території США. Білий дім хоче змусити транснаціональні корпорації переносити виробництво ліків із Європи та Азії до Америки. Крім того, фармацевтичні компанії також отримали ультиматум: до кінця вересня вони мають добровільно знизити ціни для уряду США до рівня, що відповідає найнижчим міжнародним показникам.

До слова, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав індійців відмовитися від іноземних брендів та підтримати вітчизняне виробництво.