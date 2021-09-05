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    Думки вголос

    Зустріч Зеленського з Байденом: візит до США заради яскравого фото

    Стратегія на зустріч повинна була бути більш чітка: що ми хочемо? - Зустріч Зеленського з Байденом: візит до США заради яскравого фото
    Стратегія на зустріч повинна була бути більш чітка: що ми хочемо?
    Фото: Reuters

    Підсумки зустрічі прзидентів США та України

    Мовою оригіналу

    1. Встреча скорее поражение, чем победа.

    2. Стратегия на встречу должна была быть более четкая: что мы хотим? (военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли? денег?) Вот этого что мы хотим не было, было – мы хотим все и сразу. А когда так, тогда ничего и не получаем. И ничего и получили.

    3. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? (с) И эти слова Цоя в принципе и должны быть основными в нашей повестке. Сильная армия, сильная экономика, сильная внешняя политика. Мир переходит в новую эру и нам нужно учиться самим заботиться о себе. И лучшая забота – это сила. Изучаем опыт Финляндии и чистим оружие.

    4. Транзит газа через нашу ГТС будет остановлен. Все эти меморандумы и обещания это хорошо и нужно. Но в 2024 транзит будет полностью остановлен. Уже нужен план, что мы собираемся делать? И как?

    5. Российский газ – экологически опасный. Это хороший тезис и эту стратегию нужно развивать. Европейцы и американцы больше реагируют на проблемы с климатом, чем на войну России с Украиной? Отлично. Дадим им экологию. Наша задача – лишение России поступлений валюты. Нужна мощная информационная кампания в Европе и США о российском газе.

    В общем вывод такой: Зеленский больше хотел увидеться с Байденом и получить красивое фото, чем получить какие-то реальные бонусы для Украины. Это грустно, но радует что уже совсем скоро 2024 и эпоха Зеленского закончится.

    Джерело: Telegram-канал Олексія Гончаренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США газ Джозеф Байден НАТО Володимир Зеленський Україна ГТС
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    Зустріч Зеленського з Байденом: візит до США заради яскравого фото