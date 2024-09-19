Як потрапити на виставу? Новації Театру Франка спантеличили глядачів

Нововведення в Театрі Франка прийшлося до смаку далеко не всім

Культурний заклад стверджує, що перекриває лазівки для перекупників квитків. Глядачам тепер доведеться зазначати імена та прізвища усіх, на кого купуються квитки

Квитки на деякі вистави в Національному театрі ім. Івана Франка в Києві, зокрема й на легендарну «Конотопську відьму», тепер можна буде купити лише через портал державних послуг «Дія». Про це повідомив генеральний директор закладу Євген Нищук на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами керівника театру, нова система купівлі квитків значно підвищить шанс сходити на виставу. Тепер щоб купити квиток на сайті театру, потрібно буде підтвердити свою особу за допомогою «Дія.Підпису» та чітко зазначити імена та прізвища усіх глядачів, на яких купуються квитки.

Окрім цього, одна особа може тепер придбати не більше чотирьох квитків на одну виставу. «Це робиться для того, щоб несумлінні перекупи більше не могли бронювати-купувати по 20+ квитків за раз, перепродавши потім їх у соцмережах», – пояснив Нищук.

скріншот із фейсбук-сторінки Євгена Нищука

«Дія» на своїй сторінці у фейсбуці уточнила, що така верифікація покупців через «Дія.Підпис» запрацювала в тестовому режимі. Нова система розповсюджується на такі вистави:

«Конотопська відьма» від 30.10;

«Грек Зорба» від 24.10;

«Авантюрист» від 27.10;

«Житейське море» від 23.10;

«Весілля Фігаро» від 26.10.

Утім, таке нововведення прийшлося до смаку далеко не всім потенційним глядачам. Коментатори під дописом Нищука розділилися на два табори. Одні радіють, бо вважають, що тепер начебто зможуть вихопити квитки, які зазвичай розбирають за лічені години після відкриття продажу.

Інші ж звертають увагу на недоліки ідеї, адже тепер на виставу не зможуть піти іноземні громадяни або ж ті, хто не користується «Дією» чи смартфонами.

Крім того, Театр Франка оновив свій сайт. І тепер тисячам користувачів, які були зареєстровані раніше й мали особистий кабінет на сайті, треба перереєструватися. Тобто театр фактично знищив базу тих, хто був із ним довгі роки.

Нагадаємо, ще у травні новий гендиректор театру, народний артист Євген Нищук анонсував, що Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка продаватиме квитки на свої вистави за новою системою. Керівник розповідав, що культурний заклад співпрацює зі слідчими органами на тлі спекуляцій із квитками через платформу онлайн-оголошень Olx та «фейкових вистав».

До відома, прем’єра «Конотопської відьми» режисера Івана Уривського відбулась навесні 2023 року. Квитки на кожен наступний показ розкуповуються на сайті театру за лічені години, а то й хвилини. Популярний проєкт і онлайн: відео з хештегом «конотопська відьма» зібрали понад 30 млн переглядів у TikTok, а в Instagram з цим хештегом опубліковано понад 1000 дописів. У коментарях люди жаліються, що придбати квитки майже неможливо.

Зазначимо, що Театр Франка провів кілька благодійних показів «Конотопської відьми». Так, завдяки одному з них вдалося зібрати понад 2,3 млн грн на потреби Сил оборони України. Тоді вартість квитків сягала 5 тис. грн. Їх розкупили за пару днів. Зважаючи на такий успіх, колишній художній керівник закладу Михайло Захаревич заявляв, що квиток на виставу в театр сьогодні мав би коштувати в середньому 4500 грн, подекуди об’єктивна ціна може досягати 7 тис. грн. Завдяки такій сумі, за його словами, вдасться покрити витрати на діяльність і розвиток театру, а також на ремонти.