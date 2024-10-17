Мобілізований актор Театру на Лівому березі розказав, як встигає служити і грати на сцені

Володимир Кравчук: «Зараз я є військовим кореспондентом «Армія ТВ»

Український актор Володимир Кравчук розповів, що до осені 2023 року перебував на бойовій посаді в армії, наразі ж працює воєнним кореспондентом каналу «Армія ТВ», тому встигає грати на сцені. Цим він поділився в інтерв'ю «Главкому».

Актор пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення намагався волонтерити, однак відчував, що робить не достатньо. Тому Кравчук вирішив піти на війну.

«Завіз дружину з сином до себе на дачу, побули там пару днів. Намагався якось там волонтерити, допомагати, різати метал, виготовляти протитанкові їжаки. В якийсь момент зрозумів, що мені цього не досить. Тому сказав дружині, що хочу піти воювати. Вона мене підтримала. Мовляв, я ж тебе знаю. Спершу мене не хотіли брати через відсутність бойового досвіду. А відтак направили в місцеве ТРО. Там набирали людей без досвіду», – зазначив актор.

Володимир Кравчук розповів, що спочатку його направили на Сумщину, згодом перебував у Куп’янську: «Починали ми на Сумщині. Довгий час там стояли. Потім були під час літньої кампанії минулого року на Куп’янську. Пізніше того ж року мене перевели за наказом з міністерства оборони. Не виконую відтоді бойових завдань. Зараз я є військовим кореспондентом «Армія ТВ»».

Актор зауважив, що завдяки знайомим потрапив у команду «Армія ТВ»:

«Знав кількох людей звідти, які знали, що я у війську. І що у мене був раніше медійний досвід. Головною умовою набору у команду цього каналу якраз і були ці дві складові. Тоді простіше спілкуватися з бійцями на передовій. Мені запропонували цю можливість до розгляду. От я й погодився».

Володимир Кравчук народився у Камʼянці-Подільському на Хмельниччині. Працював актором у студії «Мамахохотала», з 2019 року – у театрі драми й комедії на Лівому березі столиці. Був героєм фільмів «Сусідка» «Бурштинові копи». Спершу актор записався у тероборону, нині 40-річний Володимир захищає Батьківщину на фронті.

Нагадаємо, що актор Володимир Кравчук, який нині боронить Україну на фронті, зіграв головну роль далекобійника-відлюдника Андрія в українському фільмі «Ти – космос». Він в інтерв'ю «Главкому» розповів, що почав грати на сцені без профільної освіти.

Також Володимир Кравчук заявляв, що деякі мобілізовані артисти мають вільний час на службі, тому використовують його для виступу на сцені. Він вважає, що нічого поганого у цьому немає.