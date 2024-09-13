Чий «Отелло» кращий? Столичні театри змагаються за Шекспіра

Театр на лівому березі не зупинило те, що колеги з театру Лесі Українки поставили п'єсу Шекспіра кілька місяців тому

13 вересня у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра відбувся допрем'єрний показ вистави «Отелло» режисерки Оксани Дмітрієвої. На сучасній інтерпретації п'єси Вільяма Шекспіра побував «Главком».

Дія трагедії «Отелло» розгортається в самому серці Венеції. «Отелло, величний полководець, який пройшов довгий шлях від раба до шанованого воїна, опиняється на вершині слави. Його життя могло б бути ідеальним: він закоханий у прекрасну Дездемону, яка відповідає йому взаємністю. Але в тіні цієї гармонії ховається темний задум. Яго, офіцер, що служить під командуванням Отелло, таїть у собі невисловлений гнів і заздрість. Він вирішує зруйнувати життя Отелло, граючи на найвразливіших струнах його душі – коханні та довірі», – йдеться в описі на офіційному сайті театру.

Андрій Ісаєнко (Отелло) й Марина Клімова (Дездемона) фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Творці вистави переосмислили класичну п’єсу «Отелло». Тут вам і стильні сонцезахисні окуляри Кассіо, і запальні танці, і неочікуваний музичний супровід. А в один момент Отелло навіть заговорить про бажання їсти з коханою фастфуд. Ненав'язливі «стрибки в часі» органічно вплітаються в канву тієї доби, під час якої відбувається дія п'єси.

Катерина Качан (Б'янка) й Олег Гоцуляк (Кассіо) фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Утім, поміж влучних жартів простежуються паралелі з нинішньою російсько-українською війною. А одна з головних проблем, які порушує вистава – це виклики, із якими зіштовхнеться наше суспільство після перемоги.

«Події у цій п’єсі розгортаються, коли війна закінчується. А зараз найголовніше наше бажання, щоб війна закінчилася, і закінчилася нашою перемогою. Але для суспільства це буде великим викликом, оскільки з фронту повернуться наші воїни, які нас захищають, і повернуться вони з великим болем, а ми повинні бути готові до цього. Щоб не сталося, як у великій п’єсі Шекспіра, коли батистова хусточка може зруйнувати цілий всесвіт людини», – розповіла режисерка постановки Оксана Дмітрієва.

Ірина Ткаченко (Емілія) та Дмитро Олійник (Яго) фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Будьте готові до щемливого монологу Б'янки про нелегке подружнє життя з чоловіком-військовим та до відвертості Отелло, якому навіть колір шкіри Дездемони нагадує про жахи війни. У кульмінаційні моменти в залі чулися сльози. Вочевидь, творцям вистави вдалося торкнутися сердець глядача та відтворити класичну п'єсу, написану понад 400 років тому, проникливо й співзвучно з реаліями сьогодення.

Окремо варто відзначити зірковий акторський склад. Отелло й Дездемону зіграли Андрій Ісаєнко та Марина Клімова, а в ролі Яго побачимо Дмитра Олійника. Другорядних персонажів зіграли Ірина Ткаченко (Емілія), Катерина Качан (Б'янка), Владислав Писаренко (Родріго), Олег Гоцуляк (Кассіо), Андрій Марченко, Костянтин Корецький та Станіслав Мухін (хлопці).

Андрій Ісаєнко (Отелло) фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Кілька разів гучні оплески ставили дійство на паузу, а наприкінці зала вибухнула оваціями. Прем'єра вистави відбудеться 14 вересня.

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«Отелло» – перша вистава в Театрі на лівому березі режисерки Оксани Дмітрієвої фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Зазначимо, що «Отелло» – перша вистава в Театрі на лівому березі Оксани Дмітрієвої, української режисерки театру ляльок, головної режисерки Харківського державного академічного театру ляльок ім. Віктора Афанасьєва й театрознавиці родом із Краматорська. У 2006 році мисткиня отримала звання Заслуженої артистки Криму. А у 2024 році – стала однією з переможниць премії Women in Arts у номінації «Жінки в перформативному мистецтві».

Нагадаємо, що у квітні цього року «Главком» побував на першому показі вистави «Отелло» режисера Давида Петросянана в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Прем'єра не обійшлася без конфузів, але завершилася тріумфом.