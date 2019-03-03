Як Абхазія хоче стати Кувейтом

Олег Панфілов Професор Державного університету Ілії (Грузія)

Олег Панфілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про «нафтову корупції» в Абхазії

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В оккупированной Абхазии все думают о нефти: часть думающих сидит в правительстве и мечтает об огромных прибылях. Другая часть живет за счет туризма и считает, что добыча нефти превратит Абхазию в экологическую помойку. Одно неоспоримо – «Роснефть» пытается найти для себя источник дохода и «отмывания» грязных денег.

Если вы попытаетесь найти сведения о полезных ископаемых Абхазии, то можете прочесть, что «в Абхазии есть небольшие месторождения полиметаллических, свинцово-цинко-серебряных и ртутных руд, каменного угля, барита и доломита». Или: «На территории Абхазии известны месторождения только твердых горючих ископаемых. Нефть в Абхазии пока не обнаружена, но ряд косвенных признаков все же свидетельствует о потенциальной нефтеносности территории республики». Однако разведка нефти все-таки проходила в 1970-1980-х годах, а ее результаты были засекречены.

Теперь, как утверждает глава компании ННК, занимающейся разведкой в Абхазии, Эдуард Худайнатов, объем запасов нефти составляет 220 миллионов тонн, что всего в два раза меньше прогнозов месторождений, в том числе и по оценке British Petroleum, в Туркменистане. Правда, в 2009 году «Роснефть» утверждала, что объем запасов больше – от 300 до 500 миллионов тонн. Этого было достаточно, чтобы тогдашний «президент» Абхазии Сергей Багапшпочувствовал запах денег. Президент ОАО «НК «Роснефть» Сергей Богданчикови генеральный директор компании «Абхазтоп» Мераб Дзяпшипа 24 декабря 2010 года подписали учредительный договор о создании ООО «РН – Абхазия», в котором 51% принадлежит «Роснефти», 49% – правительству Абхазии.

В 2015 году очередной «президент Абхазии» Рауль Хаджимба высказался за приостановление действия лицензии на разведку и поручил парламенту создать «комиссию по всестороннему изучению вопросов, связанных с заключением договоров на разведку и добычу углеводородов» предыдущим абхазским руководством. «Роснефть» распространила заявление, которое было похоже на шантаж: «К сожалению, такое развитие событий будет иметь предсказуемые последствия для экономики, занятости и бюджетных доходов Абхазии, а также вынудит НК «Роснефть» зафиксировать убытки. Компания надеется на скорейшее достижение определенности в отношении проектов сотрудничества с Абхазией. В случае принятия негативного решения «Роснефть» готова провести переговоры о справедливой компенсации вложенных средств». Позднее стало известно, что дочернему предприятию компании «Роснефть» – «РН-Шельф Абхазии» – была продлена лицензия, но компания, ссылаясь на санкции, введенные против России, заявила, что не может привезти сложное технологическое оборудование для дальнейшего проведения работ.

Рауль Хаджимба лишь непродолжительное время сопротивлялся, потом сдался – угрозы «Роснефти» могли нанести огромный ущерб не только тому, что в Абхазии называют экономикой, но прежде всего репутации самого Хаджимба. У «Роснефти» длинные руки, поэтому уже в июне 2016 года «премьер-министр» Абхазии Артур Миквабия заявил о желании получить разъяснение от «Роснефти» о сроках начала проекта по нефтедобыче в республике, ссылаясь на то, что сроки начала проекта, озвученные изначально, «уже выходят». При этом, добавил он, в республике считают, что должны «строго следовать подписанным договоренностям – в частности, с «Роснефтью». Миквабия даже упомянул о том, что «Абхазия пока не рассматривает вопрос о предоставлении доступа для работы нефтяных компаний из других стран, помимо России, но оставляет за собой право в будущем рассмотреть такую возможность, если проект с «Роснефтью» не заработает».

Представляете, какая наглость? Марионеточные власти якобы шантажируют одну из крупнейших российских компаний, чтобы, с одной стороны, сделать вид, что могут самостоятельно решать проблемы оккупированной территории, с другой – не вызвать гнев Кремля. Однако ситуация уже не такая, как 9 лет назад, и теперь, в преддверии предстоящих «президентских» выборов, обостряется борьба за денежные потоки – не только те, которые официально называются дотациями, а другие, неконтролируемые. Одна сторона по-прежнему в ожидании миллиардных доходов от добычи, другая в качестве аргументов выдвинула вполне реальную угрозу загрязнения окружающей среды. Достаточно посмотреть, что из себя представляет сибирская тундра за 60 с лишним лет разведки и добычи нефти, чтобы представить, во что может превратиться Абхазия с уникальной природой.

Сейчас эти два лагеря находятся в состоянии психологической войны. 31 января активисты «против» должны были провести митинг за продолжение разведки и добычи нефти. Другие активисты выступили инициаторами проведения референдума, на котором должен был быть поставлен вопрос: «Согласны ли Вы с введением моратория (запрета) на добычу нефти на территории Абхазии сроком на 20 лет?». Они даже создали инициативную группу, в которую вошли 28 человек, и подали официальное заявление на регистрацию. Через пару дней инициаторы референдума отозвали свою заявку, а на назначенный митинг никто не пришел. В социальных сетях разгорелась дискуссия о том, что власть постаралась переубедить или даже запугать активистов.

Чуть ли не каждый день в абхазских СМИ и в социальных сетях продолжаются дискуссии на эту тему – проводятся «круглые столы», пишутся воззвания и расследования. Самое необычное в этой истории – это вопросы о том, кто владеет компаниями, которые ведут разведку. Оказалось, что о реальных учредителях не знали даже абхазские «министры», которые девять лет назад подписывали договоры. Из разрозненных сообщений стало известно, что на разведку уже якобы потрачено 7 миллиардов рублей: сколько в реальности – никто не знает, реальных результатов тоже нет. Нет понимания, сколько все-таки находится на шельфе Черного моря нефти, все ссылаются на данные разведки советского времени, когда в море были пробурены 22 скважины.

Все много говорят, но ничего конкретного. Также никто не вспоминает, что добыче нефти должны предшествовать подготовительные работы – строительство трубопроводов или строительство нефтеперерабатывающего завода. Для этого нужны кадры, которых совсем нет, поскольку эта часть Грузии никогда не рассматривалась как нефтедобывающая территория, а разведку проводили всегда и везде, чтобы знать, чем обладает страна. 8 февраля общественное объединение «Общее дело» опубликовало заявление, в котором подведены итоги дискуссий: «Представители действующей и предыдущей исполнительной власти затруднились дать какое-либо экономическое или экологическое обоснование мотивов принятого ими решения по заключению договоров на предоставление недр Абхазии нефтедобывающим компаниям». В целях стабилизации ситуации вокруг данного вопроса общественное объединение «Общее дело» призывает «президента» Абхазии Хаджимба расторгнуть договор с ООО «Апсны-Ойл» на предоставление недр с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Восточно-Абхазском лицензионном участке.

Остается непонятным вопрос о том, кому в голову взбрело тратить огромные деньги на заведомо неясное дело? Сайт «Абхазская правда» опубликовал подробное расследование под заголовком «Кто в Абхазии стоит за нефтяными офшорами?», в котором проследил всю цепочку событий, связанных с разведкой нефти. Авторы приводят цитату из выступления директора института экологии «Академии наук Абхазии» Романа Дбар: «На сегодняшний день, я вас уверяю, нет ни одной живой души, которая может ответить на вопрос – есть ли нефть такого качества и такого количества, которая представляет собой промышленный интерес для добычи. Это вопросы, которые требуют ответа, при чем с затратой достаточно больших ресурсов. И ответ может быть дан в ближайшие четыре-пять лет после проведения всех этих изысканий». Правда, эколог произнес довольно странную фразу: «Роснефть» является самой добросовестной и ответственной компанией с высокими стандартами, которая хорошо зарекомендовала себя в мире».

Результаты расследования показали, что учредители всех многочисленных компаний, связанных с «абхазской нефтью» – это российские предприниматели из «Роснефти». Единственным неизвестным человеком, следы которого теряются в интернете, является некая Кама Ашурба, назначенная генеральным директором ООО «Апсны-Ойл». Все остальные руководители двух десятков компаний – россияне. При этом, по свидетельству «депутата» парламента Абхазии Алмаса Джапуа, «невозможно обнаружить ни одного физического лица внутри этих компаний. С 2013 года группа учредителей этой компании менялась раз пять. Все компании, которые участвуют в схеме, занесены в реестр микропредприятий России. За последние пять лет у них баланс минус 3,5 миллионов рублей, и мы доверили этой компании вопрос нефтедобычи в Абхазии! Это компания – «рога и копыта».

Судя по всему, история с нефтедобычей в Абхазии имеет четкую коррупционную связку марионеточных властей оккупированной территории и аферистов из России, которые создали схему отмывания денег. Кажется, уже нет сомнений, что никакой добычи нефти в Абхазии не будет – из-за санкций против России, оставшейся без оборудования, которое российские компании покупали на Западе. Было бы важнее провести настоящее расследование, чтобы определить участников коррупционной схемы, но в Абхазии никто этим заниматься не будет, прежде всего потому, что «Роснефть» имеет крепкие связи с Кремлем. И жаждущие легких денег, и экологи могут успокоиться. Единственной серьезной проблемой является с советских времен окумская скважина, из которой выливается ежесуточно «маслянистая жидкость» объемом до 15 кубических метров. Все остальное похоже на крупную аферу.

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