Українці стають безхатьками у Німеччині? Депутат навів невтішну статистику

Bild: Тисячі українських біженців залишилися без даху над головою

У Німеччині через українців різко зросла кількість безпритульних, зокрема це пов'язано із великою кількістю біженців у країні. Про це йдеться у відповіді влади на запит одного з депутатів Ландтага (парламенту – «Главком») землі Баден-Вюртемберг, пише видання Bild.

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Зазначається, що кількість безпритульних у цій землі зросла у два з половиною рази – до 77 тисяч. У земельному уряді відповіли, що різке зростання пов'язане «зі статистичними причинами» та з урахуванням біженців з України.

Близько третини з них (24295) – неповнолітні. Різке зростання пов'язане зі статистичними причинами та врахуванням біженців з України, відповіли у земельному уряді на запит партії «Альтернатива для Німеччини».

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«Оскільки ми беремо до уваги безпритульних біженців з України, до статистики безпритульних додалося багато людей. Так відбувається по всій Німеччині», – сказала представниця влади.

Як пише видання, 84% безхатьків – іноземці. Це підтвердив депутат місцевого ландтагу від АдГ Рубен Рупп.

«Кількість безпритульних шокуюче велике. Це показує, що у сфері імміграції в Баден-Вюртемберг допущені серйозні помилки», – зазначив він.

Нагадаємо, програма Job-turbo, покликана прискорити інтеграцію українських біженців на ринку праці в Німеччині, через три місяці після її запровадження так і не привела до відчутних успіхів. Про це пише 2 лютого газета Rheinische Post із посиланням на Федеральне агентство з праці (BA).

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Частка українок, які у січні нинішнього року знайшли роботу (1,2%), виявилася навіть нижчою за торішні 1,7 відсотка. Серед українських біженців чоловічої статі цей місячний показник також скоротився з 3,4% у січні 2023-го до 2,4% у січні цього року. Такі дані наводяться у звіті ВА про зайнятість біженців у Німеччині.

Загалом у січні у Німеччині проживало 835 тис. осіб з України працездатного віку від 15 до 65 років, 64 % з яких становили жінки, йдеться у звіті керівництва. Порівняно з іншими країнами ЄС рівень зайнятості українців у Німеччині у жовтні становив лише 19%, що значно нижче, ніж у Данії, де він більш ніж утричі вищий.