Нардепка Безугла покидає фракцію та партію «Слуга Народу»

Депутатка заявила, що не хоче мати спільні зобовʼязання з нардепами, які встромляють ніж у спину

Народна депутатка Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу». Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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«Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину», – заявила Безугла.

Нардепка пояснила, чому їй не потрібна квота заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки фото: скріншот

Вона додала, що на її думку, без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, а ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту.

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«Без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів», – написала нардепка.

Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу», підтримує президента та залишається мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами.

Нагадаємо, 10 січня, представники «Слуги народу» відмовилися вносити на розгляд постанову про звільнення з посади заступника голови парламентського комітету скандальної Мар’яни Безуглої.

Як повідомлялося, нардеп Вадим Івченко повідомив, що Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

6 січня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про відкликання народної депутатки України Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.