Крим сьогодні згас. Практично весь півострів. «Крименерго» підтвердило блекаут.

Ще 25 листопада окупаційна влада оголосила: найближчі десять днів потужність енергосистеми Криму буде знижена на 30%. Звичайні споживачі повинні залишатися без світла приблизно по шість годин. А 26 листопада закликали «поставитися з розумінням» до відключень до 12 годин поспіль. Але зараз ніякі графіки не діють.

І далі починається ланцюжок. Немає електрики – зупиняються насоси. Немає насосів – падає тиск або зникає вода.

Підприємство «Вода Криму» визнає: резервні генератори є не скрізь, а їх робота залежить ще й від наявності палива. Також проблеми з опаленням і гарячою водою.

Далі – генератори. Крим масово пересів на них. Магазини, кафе, приватні будинки, підприємства. Але генератору потрібен бензин.

Окупанти публікують вже не просто список АЗС, а буквально розклад видачі палива:

з 8 ранку – АТАН;

з 14:00 – окремі ТЕС;

з 15:00 – Джанкой, Сімферополь, Керч, Феодосія, Євпаторія та інші райони;

з 17:00 – Ялта.

Так виглядає «ситуація під контролем», «стабільне забезпечення паливом».

На приватних заправках Криму бензин рівно в чотири рази дорожчий, ніж у Москві. Діють обмеження: в руки одна каністра 20 літрів. Але енергетика – тільки половина проблеми.

Друга половина – логістика. Після крайніх – але не останніх – ударів автомобільна частина Керченського мосту зруйнована. До весни навіть розмов про відновлення не буде. Залізниця поки (!) працює. Але трафік через міст скоротився вдвічі.

Спробували повернути забутий років вісім паром. Але у парома не сезон. Взимку у Керчі вітер 20 м/сек – це норма. А пором при 10 м/сек вже під питанням. Тобто сьогодні з Криму в бік Тамані фактично можна було вийти тільки залізницею. Вантажний вагон. Альтернатива – так званий сухопутний коридор через окуповані Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь.

Але проблеми і там:

мости на сухопутному маршруті розбиті;

доводиться робити об'їзди;

утворюються пробки;

сповільнений транспорт стає зручною метою.

До руйнування автомобільної частини Керченського мосту сухопутним маршрутом проходило близько 4 тисяч автомобілів на добу, а через міст – близько 10 тисяч легкових машин і автобусів. Також по жд везли багато вантажів.

Тепер значна частина цього потоку пішла через Чонгар. Сьогодні там величезна черга бензовозів, фур і легкових машин. 422-й полк безпілотних систем ЗСУ опублікував фото колони і повідомив, що частина вантажівок до Криму не доїхала. Тобто проблема вже не тільки в тому, як довезти вантаж до Криму.

Проблема – довезти взагалі. І логістика миттєво порахувала ризик у грошах. Вартість однієї фури москва – Сімф піднялася в чотири рази. І це ще не зима.

Масового дефіциту їжі в магазинах немає. Ціни змінюються двічі на день. Ростуть. Залежність від зовнішніх поставок величезна. Власним продовольством (м'ясом, молоком, овочами) Крим забезпечений приблизно на 20-25%.

Виходить конструкція:

Мосту немає.

Пором і взимку не працює.

На сухопутному маршруті розбиті мости, об'їзди і дрони над трасою.

Масштабний блекаут.

Насоси залежать від світла.

Генератори – від бензину.

Бензин – від логістики.

Продукти – від тієї ж логістики.

Попереду зима.

Ще один ефект розвалу логістики – зупинка ключових сфер економіки.

У Криму близько 980 тисяч працездатних і зайнятих людей. Приблизно третина – промисловість, будівництво, транспорт, туризм. Тобто близько 340-370 тисяч осіб безпосередньо залежать від галузей, які зупинені або просіли через світло, паливо і логістику. З суміжниками – ще більше.

Будівництво зупинено – немає будматеріалів. Промисловість втрачає сировину і збут. Перевезення просіли. Туризм – навіть згадувати не буду...

Ціни зростають, а доходи у сотень тисяч людей скорочуються стрімко. І тут як тут рекрутери. Вже пропонують «хорошу роботу» за контрактом: водієм, оператором дрона, будівельником на сво.

Мовляв, платять за місцевими мірками добре. Одягають і годують. Контрактні виплати – відразу. А сім'ї, якщо що – бонус... Але у сотень тисяч і такого «вибору» немає. Це пенсіонери.

Близько 600 тисяч пенсіонерів – основна категорія кримчан. У них дохід фіксований, а продукти, паливо та інші витрати – ні. Багато пенсіонерів роками ностальгували за СРСР. Напевно, хотіли назад у вісімдесяті. Але вийшло ближче до 1948-го: інфраструктура відсутня, проблеми з водою і продовольством, перебої з транспортом і дефіцит палива.

Голоду, масових смертей від спраги чи холоду в Криму не буде. Базове продовольство є, вода є, газ є. Так, асортимент продуктів сильно залежить від материка – значить, він стане помітно біднішим і значно дорожчим.

Головний наслідок цієї зими для населення – різке падіння рівня життя і комфорту. Менше роботи і доходів, дорожче їжа і паливо, перебої зі світлом, водою, теплом, зв'язком і транспортом.

Для населення зима буде важкою. І це побічний ефект ширшої військової реальності: російська армія і окупаційна адміністрація повинні втрачати можливість спокійно використовувати Крим як тиловий військовий плацдарм.

Так і відбувається. Крим вже не схожий на тил. Темно. Путін відвів Криму роль військової бази. Плацдарм для подальшого наступу.

На військовій базі пріоритет – армія. Не люди, їх комфорт і вже тим більше не туризм.

Кримчани побачили ціну цієї ролі лише зараз. Путіну на власних людей насрати, переживати за кримчан у Кремлі не стануть вже точно.