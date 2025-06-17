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Мусульмани стали релігійною групою, яка зростає найшвидше: дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Мусульмани стали релігійною групою, яка зростає найшвидше: дослідження
Мусульмани здійснюють хадж – паломництво до святинь Мекки та Медини
фото із відкритих джерел

Дослідження продемонструвало, що у світі побільшало християн, мусульман та атеїстів

Дослідницький центр Pew Research Center вивчив дані зростання релігійних груп у світі за останнє десятиліття – з 2010 по 2020 роки. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з результатами дослідження, домінуючою групою залишаються християни, проте найшвидшою стали мусульмани, кількість яких зросла за цей час на 347 млн ​​осіб. У дослідженні християни розглядалися єдиною групою, незалежно від відгалужень, і їхня кількість становила 2,3 млрд осіб. За 10 років релігійна група додала 122 млн послідовників.

Мусульмани стали релігійною групою, яка зростає найшвидше: дослідження фото 1

Мусульмани ж нараховують, за той самий період, близько двох мільярдів людей, але показник зростання цієї групи перевищує решту конфесій разом узятих.

Третє місце з 1,2 млрд послідовників посів індуїзм, четверте – буддизм (0,3 млрд осіб). Однак у дослідженні вказано 1,9 млрд жителів Землі, які сповідують інші релігії, а також 0,1 млрд юдеїв.

Раніше головний рабин України Моше Асман заявив заявив в інтерв’ю «Главкому», що євреї, які пережили Голокост, мають підтримати український народ, який сьогодні потерпає від війни та російських атак.Моше Асман заявив, що сьогоднішнє ставлення до українців у світі має багато спільного з історичним досвідом євреїв. «До певної міри, так. Відбувається демонізація українців. Вони і нацисти, і «хлопчика розіп’яли»… Сьогодні українці можуть відчути все те, що євреї відчували упродовж століть.

Теги: соціум релігія мусульмани

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