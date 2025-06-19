19 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто давати у борг гроші

19 червня відзначається День фермера, Всесвітній день дитячого футболу, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту та День прогулянки. Віряни вшановують памʼять апостола Юди.

День фермера

Щорічно 19 червня Україна відзначає дуже молоде професійне свято – День фермера. Подію започаткував президент Володимир Зеленський 18 червня 2020 року. Дата святкування вибрана у зв'язку з тим, що 19 червня 2003 року був прийнятий закон «Про фермерське господарство».

Фермери займаються веденням сільського господарства (виробляють, переробляють та реалізують продукт) на орендованій чи власній земельній ділянці, власними силами або з допомогою найманих працівників.

Метою Дня фермера є привернення уваги українського суспільства до важливості фермерства для процвітання сільського господарства, а отже, для продовольчої безпеки України; подяка фермерам за їхню старанну працю на благо держави; розвиток фермерського господарства.

Всесвітній день дитячого футболу

Щороку 19 червня святкується Всесвітній день дитячого футболу. Мета свята – поширювати серед молодого покоління ідею здорового способу життя та прищеплювати любов до спорту.

Ініціатором створення свята є ООН. У 2001 році було укладено угоду між Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй – ЮНІСЕФ та Федерацією національних та континентальних футбольних асоціацій (ФІФА). Під час підписання угоди також було створено всесвітній рух «Голосуйте за дітей».

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

Щорічно 19 червня світ відзначає молоду, однак дуже важливу подію – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Ця дата започаткована Організацією Об’єднаних Націй 19 червня 2015 року. День обраний на честь прийняття резолюції Ради безпеки щодо сексуального насильства 19 червня 2008 року. Сексуальне насильство є однією із військових стратегій, покликаних залякати населення та отримати таким чином повний контроль над ним.

День боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту започаткований, щоб привернути увагу людства до цієї проблеми, підвищити поінформованість суспільства щодо необхідності подолання сексуального насильства, вшанувати та підтримати жертв цього злочину, а також подякувати тим, хто веде активну боротьбу з цією формою військової агресії.

Всесвітній день прогулянки

Ще одним незвичайним і неофіційним святом цього дня є Всесвітній день прогулянки. Подію започаткував американець на ім’я У. Т. Рабе у 1979 році. Уперше День прогулянки пройшов у США, у штаті Мічиган.

Свято є нагадуванням про те, що іноді варто зменшити темпи шаленого ритму життя й уважніше придивитися до дрібниць, які нас оточують.

Яке сьогодні релігійне свято

19 червня у церковному календарі – день пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. Він також відомий як Тадей або Левій, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Є автором одного з новозавітних послань – Послання Юди. У християнській традиції він відомий як брат Господній, що означає, що він був близьким родичем Ісуса, ймовірно, його двоюрідним братом. Вважається, що його батьками були Клеопа і Марія Клеопова, яка була сестрою або близькою родичкою Діви Марії.

Святий Юда проповідував Євангеліє в різних частинах світу. Після Вознесіння Христа він проповідував у Юдеї, Самарії, Сирії, Месопотамії, Лівії та інших регіонах. Він завжди був ревним проповідником віри та неодноразово зазнавав переслідувань за свої проповіді. За переданням, він загинув мученицькою смертю, ймовірно, в Персії або Месопотамії, де був убитий за наказом місцевих правителів.

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Що не можна робити цього дня

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна давати у борг гроші.

Не можна сваритися з іншими, особливо з рідними людьми.

Народні прикмети

Якщо від самого ранку бджоли вже вилетіли за медом, то буде хороший день.

Ввечері побачити веселку – до теплих і погожих днів.

Птахи низько літають – буде дощ.

Якщо вранці на траві немає роси, то чекайте на зливу

Пам’ятні події 19 червня

240 до н. е. – Грецький учений Ератосфен Кіренський (на зображенні) уперше обчислив радіус Землі.

325 – Прийнятий Нікейський символ віри.

1205 – Битва під Завихостом.

1819 – До Ліверпуля прибула «Саванна» – перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.

1885 – З Французької республіки до Нью-Йорка доставлено подарунок – статую Свободи.

1948 – Підписано Женевську конвенцію «Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках».

1953 – Американське подружжя Джуліус та Етель Розенберги страчені через сприяння радянській розвідці.

1968 – Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.

1996 – Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співробітництво.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана.