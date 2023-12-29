АРМА зможе управляти обліковими записами YouTube, персонажами комп’ютерних ігор і землею у метавсесвіті

АРМА планує перевести на «промислові колії» конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності та управителів й успішно реалізувати закордонні арештовані активи – яхта Медведчука буде лотом №1

Чого досягло агентство у 2023 році і що заплановано зробити у наступному

Заснування Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським союзом.

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З 2016 року на АРМА покладали важливі завдання: по-перше, виявлення та розшук «корупційних» активів в Україні та за кордоном і по-друге – управління арештованими активами (майном, коштами, корпоративними правами тощо) через реалізацію (продаж) або пошук надійних управителів, які мали зберегти та, за можливістю, збільшити їх економічну вартість.

Очікування від органу були високими. Потрібно чесно подивитись правді в очі – АРМА їх не виправдало. Про це свідчив не тільки скептичний консенсус експертів, але й кримінальні справи майже проти кожного екскерівника агентства.

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Тож, коли 30 червня 2023 року уряд призначив мене головою АРМА, перед собою я поставила два ключові завдання – сформувати професійну та досвідчену команду, одразу продемонструвати результати, відбудувати робочі взаємини з державними стейкхолдерами та відновити довіру до органу.

Вдалося це мені як керівнику чи ні – оцінювати громадськості та експертному середовищу.

Зі свого боку я хочу окреслити ключові реперні точки, які свідчать про перезавантаження АРМА, очищення від корупційних складових та націленість органу на чіткі, вимірювані результати роботи.

Відкриття Реєстру арештованих активів

До серпня 2023 року ніхто не мав уявлення, що таке Реєстр арештованих активів. Менш як два місяці знадобилося, щоби вперше в історії України відкрити Реєстр, публічна (відкрита) частина якого дозволяє різноманітним цільовим аудиторіям швидко отримати інформацію, що відбувається з тим або іншим активом, хто розслідує кримінальну справу, ким і коли накладено арешт, як АРМА управляє майном, на яку суму воно оцінене, за скільки продане на торгах, за яким договором передане управителю та скільки коштів надійшло до бюджету від управління.

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Наразі у Реєстрі міститься 196 тис. 510 записів про арештоване майно, з яких 49 тис. 292 – записи про активи, передані до АРМА та щодо яких відсутня інформація про скасування арешту. Отже, з 25 серпня онлайн-база дає можливість в онлайн-режимі відстежити всі дії від арешту активу до отримання державою доходу. Це величезний крок убік прозорості.

Затвердження революційного Порядку відбору управителів арештованим майном

До 2023 року якість управління арештованими активами можна було охарактеризувати некомпліментарним словосполученням «ручний режим». Результатом цієї «діяльності» стали неналежні надходження до державного бюджету (у 2022 році – 34,8 млн грн при погоджених і водночас завищених витратах управителів на суму 748 млн грн).

29 серпня АРМА затвердило ґрунтовно оновлені правила відбору управителів арештованим майном. Вони встановлюють чіткий алгоритм підготовки та проведення конкурсних змагань управителів відповідно до законодавства про публічні закупівлі та зобов’язує використовувати систему електронних закупівель ДП Prozorro.

Впровадження нового Порядку вже принесло свій очікуваний плід: відкритість та прозорість усіх процесів. Станом на грудень 2023, агентство оголосило про проведення 23 конкурсів. Крім того, надходження від управління арештованими активами підвищились до 87,5 млн грн (у 2,5 рази більше, ніж у 2022). Серед найбільш ефективних управителів – ТОВ «Крайтекс-сервіс» («Вінницяпобутхім»; 26,2 млн грн), АТ «Укртранснафта» («Самара - Західний напрямок»; 9,9 млн грн) і ТОВ «ЖК «Воздвиженка» (майно ГК АІС; 27,1 млн грн). Це важливе досягнення в умовах значного дефіциту державного бюджету.

Наприкінці року очікуються надходження від «Укрнафтобуріння». Управитель компанії, ПАТ «Укрнафта», має виплатити 90% чистого прибутку від діяльності за договором, що має скласти орієнтовно 1 млрд грн.

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Крім того, АРМА відновило перевірки ефективності управління арештованим майном. Близько 10 договорів через недобросовісних управителів були розірвані. І саме завдяки цим заходам контролю виправлена ситуація з 27 облгазами Фірташа. На тлі 0 грн у 2022 році протягом першого півріччя наступного року ми очікуємо надходжень до державного бюджету від «Чорноморнафтогазу» на суму понад 250 млн грн.

Удосконалення процедури реалізації арештованих активів (зокрема за кордоном)

У середині листопада, за ініціативи АРМА, Кабмін вніс зміни до урядових постанов № 719 та № 558. З цього моменту всі продажі арештованого майна мають здійснюватися виключно на платформі Prozorro.Продажі та відповідно до норм європейського законодавства. Важлива інформація: нарешті розблоковувався продаж цього майна за кордоном.

Як свого часу написав мій заступник Павло Великоречанін, «ми отримали зелене світло для конкурсів на реалізацію за найвигіднішою ціною високовартісних активів, які перебувають за кордоном». Першим закордонним лотом стане яхта Royal Romance сім'ї Віктора Медведчука, що перебуває у Хорватії. Зараз АРМА готує необхідні документи для старту відбору компаній, які невдовзі оцінять вартість судна.

Придбання військових облігацій

АРМА – єдиний центральний орган виконавчої влади, уповноважений на придбання облігацій внутрішніх державних позик «Військові облігації». Агентство сповна скористалось цією дискрецією і, підтримуючи Сили оборони та безпеки, закупило цінних паперів на рекордну суму понад 3,6 млрд грн. З серпня по жовтень АРМА придбано спочатку на 655 млн грн, а згодом на 2,8 млрд грн цінних паперів. Це майже у три рази більше, ніж у попередньому році.

Посилення статусу на міжнародному рівні

Для ефективного виявлення та розшуку активів й майбутньої реалізації арештованого майна АРМА активно співпрацює з 88 країнами та 54 міжнародними інституціями (CARIN, StAR, Interpol, Europol), а також з Task Force UA. За останні пів року стало помітним підняття міжнародного статусу Нацагентства: Нацагентство стало членом Європейської мережі партнерів проти корупції (EPAC/EACN) та отримало статус члена наглядової ради BAMIN (Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону), що посилило його інституційну спроможність у сфері виявлення та розшуку активів та боротьбі проти корупції. АРМА нині – постійний гість та учасник міжнародних конференцій та зустрічей на тему заморожених чи арештованих активів (10 сесія Конференції держав-учасниць Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції – не виключення).

Плани на 2024

На наступний рік Нацагентство вже запланувало низку кроків, які підвищать якість його роботи на всіх ділянках.

По-перше, ми будемо системно удосконалювати Реєстр арештованих активів: працюватимемо над автоматизацією доступу до нього, спрощенням та підвищенням зручності його використання і user-friendly interface, а також захищеністю. Все це відбуватиметься за підтримки не тільки Мінцифри, але й міжнародних партнерів.

По-друге, ми плануємо перевести на «промислові колії» конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності та управителів й успішно реалізувати закордонні арештовані активи (яхта Медведчука буде лотом №1).

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По-третє, міжнародна кооперація має вийти на новий рівень, адже ми критично потребуємо на різновекторну допомогу іноземних партнерів. АРМА готується до зустрічей з представниками урядів та міжнародних організацій як задля посилення статусу органу, так і для інтенсифікації співпраці у механізмах конфіскації арештованих активів, напрацювання міжвідомчих міжнародних угод та фактичної реалізації новітніх норм щодо продажу арештованих активів за кордоном.

По-четверте, у 2024 році АРМА має посилити та зміцнити команду. Компетентні та освічені фахівці критично необхідні для того, щоби виконати поставлені перед АРМА завдання – максимально ефективно управляти та реалізовувати арештовані активи. Коли цими питаннями займалося закрите коло осіб, вся країна побачила негативні результати. Підсумую: агентство – не закритий кружок за інтересами.

По-п’яте, агентство має бути суб’єктом формування політики стосовно управління арештованими віртуальними активами. Чи можна віртуальні активи передавати в управління? Якщо так, то хто спроможний управляти такими активами? Як саме держава може отримати дохід від менеджменту цифрових активів? Наступного року АРМА, спільно з іншими державними стейкхолдерами, обов’язково повинне відповісти на ці питання. Зробивши це, агентство зможе управляти не тільки електронними грошовими активами/токенами, а й іншими нематеріальними благами. Наприклад, обліковими записами у Twitch чи YouTube, «прокачаними» персонажами у комп’ютерних іграх або цифровою нерухомістю і землею у метавсесвіті.

Наступного року АРМА матиме особливу місію – принести до бюджету мільярдні надходження до бюджету. Як саме? Реалізацією арештованого майна в Україні та такого, що не можна ввезти в Україну під час війни.