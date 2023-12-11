В АРМА завівся тіньовий «куратор», який був радником глави агентства: розслідування

Підприємець Вадим Грона навідується в АРМА практично щодня, хоча не є тамтешнім співробітником

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) постійно відвідує ексрадник глави агентства Олени Думи – Вадим Грона. Він роздає вказівки службовцям, хоча вже не є співробітником АРМА. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

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Журналісти кажуть, що регулярно бачили підприємця Вадима Грону в АРМА протягом кількох тижнів у листопаді-грудні цьогоріч.

За даними Bihus.Info, Грона працював позаштатним радником голови АРМА Олени Думи з 7 липня по 3 жовтня 2023 року. А 4 жовтня, згідно з офіційним наказом, був звільнений за власним бажанням. Попри це, він усе одно продовжив ходити в агентство, користуючись на вході спеціальною електронною карткою, якої б уже не повинен був мати. Ба більше, він проводить в АРМА відвідувачів.

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«А також дає вказівки співробітникам. Так, 5 жовтня 2023 р. він покликав в управління менеджменту активів тодішнього начальника Центрального міжрегіонального теруправління АРМА Владислава Романова.

Надав йому вказівку, яка стосувалася одного з арештованих активів. А коли Романов відмовився її виконувати і пішов, Грона наздогнав його на виході з агентства та вдарив. Подія потрапила на камери відеоспостереження в АРМА», – йдеться в розслідуванні.

Свідком удару та подальших погроз став Віталій Тесленко – на той момент начальник відділу внутрішнього аудиту АРМА. Він відзняв відео нападу з монітору охоронця в приміщенні агентства.

За словами Романова, перед побиттям 5 жовтня в управлінні менеджменту активів проходила зустріч низки співробітників агентства.

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«Грона організував робочу зустріч великої кількості керівництва управління менеджменту активів. Чомусь керівник управління менеджменту активів, офіційна посадова особа, державний службовець Олексій Іщенко, він стояв і отримував завдання від Грони. Підлеглі Іщенка теж слухались», – стверджує Романов.

На запит журналістів голова агентства Олена Дума пояснила, що Грона нібито «зайшов в АРМА уточнити, як подавати документи в Антикорупційну рада АРМА».

Після цього з АРМА звільнили Романова, якого побив Грона, і Тесленка, який фіксував це на відео. Водночас Грона став заступником голови новоствореної громадської Антикорупційної ради АРМА, яку створили на додачу до вже існуючої громради АРМА.

Журналісти пояснили, що оскільки Антикорупційну рада – це громадський орган, а його представники не є співробітниками АРМА, вони не мають вільного доступу туди, як і електронних карток для входу. Однак, судячи з усього, це правило не стосується Вадима Грони, який продовжує відвідувати агентство практично щодня.

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Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що повноваження АРМА слід розділити між Фондом держмайна України та НАЗК, адже нині агентство втратило довіру, ставши інструментом в низці корупційних скандалів.

До слова, понад рік АРМА не може передати під управління арештовані корпоративні права компаній ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» та нерухомість АТ «Альфа-банк», співвласником яких являється російський олігарх Михайло Фрідман.