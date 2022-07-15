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    Думки вголос

    Як жити з такою високою щільністю горя?

    • Олеся Остафьєва

      Співвласниця відьма-бару «Лиса гора»

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    Кожна матір намагається врятувати свою дитину - Як жити з такою високою щільністю горя?
    Кожна матір намагається врятувати свою дитину
    малюнок: instagram.com/_falabella__

    Зло, яке зараз чинять росіяни, обов'язково має отримати відплату

    Я не уявляю, як зараз живе чоловік, який у 2014 вивіз родину з Донецька від війни, щоб у 2022, доглядаючи за хворою матір‘ю, дізнатись, що рашисти розстріляли на вулиці Ірпеня його дружину, сина та дочку...

    Я не уявляю, як живе чоловік, який відвіз дружину в пологовий будинок в Маріуполі, але замість нового життя отримав дві смерті – дружини і ненародженої дитини...

    Я не уявляю, як живе чоловік в Одесі, який пішов до магазину, а повернувшись, дізнався, що в нього тепер нема дочки, дружини, тещі та дому...

    Я не уявляю, як житиме дівчина з Вінниці, яка спочатку дізнається, що втратила ногу, а потім – що втратила доньку та сенс життя. Як проживати нестерпні фантомні болі за ногою та дитиною...

    Як вони живуть з такою високою щільністю горя, я не уявляю.

    І я не уявляю, як можна жити і робити вигляд, що твоя країна не вбивця, що ти не частина цього зла і що це зло і горе за законами карми не повернеться в країну його виробництва та в домівки тих 80%, що зараз підтримують це.

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    Джерело: блог Олесі Остафьєвої

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    Теги: росія окупанти теракт війна Вінниця Україна чоловік пологовий будинок окупація #stoprussia
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    Як жити з такою високою щільністю горя?