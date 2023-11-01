Названо країну ЄС, де українці найчастіше відкривають свою справу

Українців у Чехії зараз приблизно на 360 тис. більше, ніж до війни

За дев'ять місяців 2023 року бізнес у Чехії розпочали 55 тис. людей

Протягом 2023 році в Чехії українці змогли зареєструвати свою справу. Про це пише proukrainu.blesk.cz.

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Як зазначається, із 55 тисяч приватних підприємців, майже кожен десятий з них має українське громадянство.

До війни частка українців, що починали свою справу у Чехії, була на рівні 1-2% на рік.

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За дев'ять місяців 2023 року бізнес у Чехії розпочали 55 тис. людей. Із них 9% (4904 осіб) – з українським громадянством. Такі результати аналізу CRIF (Чеського кредитного бюро).

«Українців у Чехії зараз приблизно на 360 тис. більше, ніж до війни. Тому логічно, що багато з них вирішують зайнятися підприємництвом. Цього року на кінець третього кварталу 4 904 українців почали свою справу, приблизно по 545 за місяць. Тому я припускаю, що цей рік перевищить минулий, коли в середньому 476 українців на місяць відкривали тут бізнес, за весь рік їх було 5709», – розповіла аналітик CRIF Вера Каменічкова.

Найбільше українців відкрили свій бізнес у Празі – 1733 людей. Це 19% від усіх нових ФОП у столиці. Водночас це третина всіх нових підприємців з України, які започаткували справу в Чехії 2023 року. В Устецькому краї відкрили бізнес 625 українців, у Південноморавському зареєструвалися 432 нові підприємці-українці

Найбільше нових ФОП українці відкрили у будівництві – 1919 людей (39%). Це 25% від усіх нових ФОП у цій галузі.

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«Будівництво вже давно є галуззю, в якій українці знаходять собі застосування. Це одна з тих кількох галузей, що не вимагають досконалого знання місцевої мови, так що можна починати підприємництво відразу до переїзду», – зазначила експерт.

На другому місці переробна промисловість (19%) – ФОП зареєстрували 922 українців.

Вік більшої частини нових підприємців з України у Чехії – віком з 18 до 40 років. Зокрема, 35% - віком 18-31 рік, 36% – 31-49 років.

Раніше глава МВС Чехії розповів, чого чекати українським біженцям після 2025 року.