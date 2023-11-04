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Бізнес не повинен колективно відповідати за недобросовісних експортерів – ICC Ukraine

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бізнес не повинен колективно відповідати за недобросовісних експортерів – ICC Ukraine
Експерт підкреслив: експорт – це єдина можливість для України заробити валюту, яка зараз гостро необхідна Україна
фото з відкритих джерел

Скорочення строків поверення валютної виручки вкрай негативно позначиться на експортному потенціалі України – ICC Ukraine

Скорочення термінів повернення валютної виручки зі 180 днів до 90, яке ініціюють у Кабміні, призведе до ускладнень експортних операцій, а відповідно – до зменшення їх обсягів. Увесь український бізнес не повинен нести колективну відповідальність за дії окремих недобросовісних експортерів, тому Уряду та НБУ слід боротися з порушниками іншими методами. Про це заявив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

«Уряд аргументує ініціативу тим, що слід вводити більш жорсткий контроль, щоб унеможливити відтік валюти, і збільшити її надходження в Україну Але виникає питання: чи не матиме така ініціатива іншої сторони медалі, коли експортні операції значно ускладняться, а їх обсяги – зменшаться?» – зауважив Щелкунов.

Він підкреслив: експорт – це єдина можливість для України заробити валюту, яка зараз гостро необхідна Україна. Але через повномасштабне вторгнення та зламані логістичні ланцюги процес експортних операцій дуже розтягнутий у часі. До прикладу, термін доставки металопродукції з України до американських портів становить понад 3 місяці.

«Зараз фактично ніхто з імпортерів української продукції не хоче працювати з передоплатою. Тобто ніяк не вкладаємось в 90 днів. Навіть в мирні часи це було важко! Ми маємо ситуацію, коли українські експортери будуть вимушені віддавати власні кошти ще до продажу продукції. Це нонсенс», – наголосив Щелкунов.

Він висловив переконання, що зараз влада має робити все необхідне, аби не нашкодити експортерам, щоб крок за кроком збільшувати ВВП. Водночас, скорочення термінів повернення валютної виручки навряд чи цьому сприятиме.

«ІСС Ukraine обговорювала цю ситуацію з нашими компаніями, членами Національного комітету Міжнародної торгової палати, і всі висловилися що скорочення термінів повернення валютної виручки до 90 днів вкрай негативно відіб'ється на експортному напрямку. Ми розуміємо, що прагнення ініціаторів базується на бажанні не допускати тих, хто використовує ситуацію для чорних схем з валютою. Але є компетентні органи, які повинні займатися цим питанням. Весь експортний бізнес не повинен колективно відповідати за недобросовісних експортерів», – наголосив Щелкунов.

Як відомо, Кабмін та НБУ почали роздумувати над скороченням строків повернення валютної виручки після того, як з’явилася інформація щодо зловживання окремих аграрних компаній, які возять зерно «по-чорному».

Водночас народний депутат Дмитро Наталуха заявив, що такі радикальні та різкі рішення вб’ють левову частину порядних українських експортерів, тож якщо правила порушують кілька гравців, треба карати їх, а не весь ринок.

Теги: експорт бізнес валюта

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