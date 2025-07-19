Коли закінчиться війна в Україні: МВФ зробив тривожний прогноз

Існує сценарій, за якого війна в Україні не закінчиться до кінця 2025 року

У бюджетній декларації Кабміну України на 2026-2028 роки визначено два сценарії розвитку подій

Україна, очевидно, буде мати більшу потребу в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік у зв'язку з війною, яка триватиме довше, ніж вважалося раніше.Як інформує «Главком», про це заявив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей під час дискусії Центру економічної стратегії.

У своєму виступі він згадав бюджетну декларацію Кабміну України на 2026-2028 роки, якій визначено два сценарії розвитку подій. У разі поліпшення безпекової ситуації 2026 року військові витрати становитимуть 1,8 трлн гривень, якщо ж війна триватиме, вони мають бути збільшені на 750-800 млрд гривень.

«Головне питання в тому: в якому сценарії ми перебуваємо? Бюджетна декларація передбачала два сценарії… Усі партнери, залучені до підтримки України, стежать за подіями щодня. Ми бачимо сценарій, за якого може знадобитися більше фінансування», – сказав Грей.

Очільник місії МВФ наголосив на важливості прояснити це питання до того, як проєкт бюджету на 2026 рік буде подано до парламенту 15 вересня.

«Ми хочемо переглянути оцінку дефіциту фінансування. Можливо, вона співпаде з поточними оцінками, а можливо, буде більшою. Якщо Україні буде потрібно більше фінансування, потрібно буде переконливо представити обґрунтування. Нам потрібні стабільні цифри і чіткі позиції», – заявив представник МВФ.

Нагадаємо, війна Росії в Україні з урахуванням взаємного виснаження ресурсів, ескалації на Близькому Сході й невизначеної політики США й НАТО може мати три варіанти розвитку.

Як відомо, 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Документ, з яким українська делегація їхала до Стамбула на переговори, містив положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров знову озвучив перелік вимог, які Кремль вважає необхідними для укладання мирної угоди з Україною. «На порядку денному – завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування антиросійських санкцій, відкликання всіх судових позовів проти Росії і повернення її активів, незаконно заарештованих на Заході. Усі ці положення мають бути прописані в юридично зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання», – повторив Лавров перелік пропагандистських вимог Кремля.

За словами голови МЗС, Росія нібито залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання війни, але має йтися про міцний мир, а не про перемир'я.

До слова, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість використання міністра фінансів США Скотта Бессента як інструмент економічного тиску на Росію.