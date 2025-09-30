Головна Думки вголос Олександр Кочетков
Олександр Кочетков

Про «Томагавки» для України. Але вже без іронії


Ракети Tomahawk
фото: depositphotos.com

Знову про «Томагавки» для України. Чого чекати?

Коли з’явилися перша інфа про прохання Зеленського передати нам крилаті ракети «Томагавк», то я коментував це з гумором: навіщо нам цей американський непотріб, якщо, за анонсами влади, в нас масово випускається «значно краща» ракета «Фламінго»? До речі, у ворога відсутня ПРО, яка здатна відбити 100 ракет, які одночасно летять на одну ціль, то чому Кримський міст досі стоїть (питання риторичне)?

Якщо серйозно, то «Томагавк» – чудова крилата ракета, бо постійно модернізується. Збити її вкрай важко, бо вона орієнтується не стільки по GPS, скільки по супутниковій мапі, яка закладена у систему керування, що дозволяє ракети літати дуже низько – там, де її не бачить більшість радіолокаційних станцій. Але вона переважно морського базування. Звісно, є комплекси наземного базування, але їх небагато навіть у США.

Тому прохання передати Україні «Томагавки» виглядає як вельми гіпотетичний інструмент політичного тиску на Кремль, щоб налякати і примусити до конструктивних мирних переговорів.

Проте надходять повідомлення, що Штати дійсно розглядають питання про «Томагавки» для України. Це відверто дивує неприродною рішучістю Трампа, але якщо розібратися уважно, то варіант може виявитися дуже перспективним.

Справа у тому, що передача може відбутися виключно у вигляді універсального мобільного ракетного комплексу MRC Typhon (на фото).

Typhon MRC
Typhon MRC
фото: wikipedia.org

«Томагавк» з неї летіть на 1800 км, бойова частина 450 кг. І така ракета дістане до більшості ворожих аеродромів, з яких атакують Україну (в ефективності застосування «Томагавків» ми пересвідчилися у Сирії).

Але друга ракета, СМ-6, яка може запускатися з Typhon, ще цікавіша. Це сучасна зенітна ракета з дальністю – увага! – 460 км при використанні з землі (води). Але вже є варіант запуску СМ-6 з американських літаків, і тоді дальність досягає 600 км! На додаток, ця ракета здатна знищувати балістичні ракети, а також точкові наземні цілі, зокрема, ракетні комплекси, а оскільки вона сама псевдобалістична, то все відбувається дуже швидко.

Тоді сценарій може бути наступним. США передають нам один комплекс Typhon, але велику партію ракет СМ-6 (з системою використання з F-16), які здатні влаштувати ворожій авіації справжній повітряний геноцид. А Typhon буде легалізувати ситуацію, ще й додавати «Томагавків» на велику дальність.

І ось тоді гіпотетичний інструмент примусу недоімперії до мирних переговорів перетворився би на цілком реальний. Але все це за умови, що Трамп у черговий раз не візьме нескінченні два тижні на роздуми.




Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома».
Теги: ракета балістичні ракети США Україна

Олександр Кочетков

Про «Томагавки» для України. Але вже без іронії
Про «Томагавки» для України. Але вже без іронії
