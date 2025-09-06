Головна Країна Суспільство
Що задумали окупанти? Експерт з енергетики оцінив імовірність аварії на ЗАЕС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Що задумали окупанти? Експерт з енергетики оцінив імовірність аварії на ЗАЕС
Росіяни прагнуть зробии ЗАЕС інструментом шантажу
фото з відкритих джерел

Володимир Омельченко: «Росіяни хочуть перевести Запорізьку атомну станцію в такий режим, щоб вона постійно була інструментом шантажу»

Росіяни постійно влаштовують провокації техногенного характеру на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Наприклад, обстрілюють лінії електропередач. Через перерване живлення неможливо протягом довгого часу підтримувати необхідні температурні режими в басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива. Але російська стратегія – не доводити до катастрофи, а постійно лякати. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповідає директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Їм (росіянам, – ред.) немає сенсу створювати аварію прямо зараз, однак вони хочуть перевести станцію в такий режим, щоб вона постійно була інструментом шантажу – що така аварія щомиті може статися. Поки станція перебуває в стані «холодного зупину», технічно їм це зробити важко. Для більш ефективних маніпуляцій їм треба запустити її в стан «гарячого зупину» чи в експлуатаційний режим – тоді ризики аварії підвищаться на порядки», – пояснює експерт.

Раніше очільник Кремля Володимир Путін заявив, що РФ готова співпрацювати зі США та Україною в питанні Запорізької АЕС, яка зараз в окупації. 

Також на ЗАЕС шість реакторів зупинені з 2024 року, але їх все одно потрібно охолоджувати. Постачання води для охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС ускладнене.

Команда МАГАТЕ отримала технічну інформацію про розподіл води по всьому об’єкту та відзначила зростаючі проблеми із забезпеченням надійного постачання охолоджувальної води для реакторів та їхніх систем безпеки, особливо за поточних спекотних погодних умов, коли швидкість випаровування вологи висока.

 

МАГАТЕ США окупація Запорізька АЕС росія

