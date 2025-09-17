Зеленський відповів, чому Європа продовжує купувати російські енергоресурси

Зеленський розповів, що у якийсь момент Росія почала використовувати свої енергоносії, як інструмент тиску

За словами президента, Європа зменшила постачання російських енергоресурсів на 80% за час війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський поділився в інтерв'ю для Sky News, чому європейські країни продовжують купувати російські нафту та газ, продовжуючи підтримку російської економіки, передає «Главком».

«Чому вони купують? Тому що інфраструктура довгий час залежала від російського нафтового та газового постачання. Все так було побудовано. Більше постачання газу йшло через Україну в Європу, через наш газопровід. Це так було. Всі жили на одному континенті», – розповів глава української держави.

Зеленський розповів, що у якийсь момент Росія почала використовувати свої енергоносії, як інструмент тиску, зокрема на Україну. «Росія почала виставляти умови, граючись з ціною енергоресурсів. Так Росія робила і з іншими країнами Європи», – продовжив він.

За словами президента, Європа зменшила постачання російських енергоресурсів на 80% за час війни в Україні.

«Агресія Росії на Україну вплинула на це рішення, але словаки та угорці досі постачають та ще деякі великі європейські країни постачають через треті країни. Безумовно, що Трамп це бачить, і він хоче, щоб Європа накладала санкції і на треті країни через які йде торгівля російськими енергоресурсами», – сказав президент.

Нагадаємо, Сполучені Штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії.

До слова, німецьке видання Bild повідомляло, що розмова між президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами на засіданні «коаліції охочих» в Парижі була відзначена напруженістю.

За інформацією джерел, Трамп звинуватив європейців у закупівлі російської нафти, що, за його словами, сприяє підтримці російської військової машини.

Раніше сенатор-республіканець США Ліндсі Грем підтримав позицію Дональда Трампа щодо необхідності для Європи повністю відмовитися від російської нафти. Грем наголосив, що більшість європейських країн уже значно скоротили закупівлі, і тепер відповідальність за це лежить переважно на Угорщині та Словаччині.