«Томагавки» для України. США розпочали гібридну війну чужими руками

США явно піднімає градус

Головна причина зміни політики США – гібридна війна дронів, яку розпочала Росія в ЄС. США ведуть свою гібридну війну, де, страшилки про теоретично можливі «томагавки», – асиметрична відповідь на дрони над аеропортами в ЄС.

• 1 •

Зміна позицій Трампа повʼязана з двома речами: виходом Путіна з продуктивних переговорів та з ескалацією позицій РФ в Європі. США не хочуть воювати самі, але вони демонструють Росії, що готові наносити удари чужими руками.

• 2 •

Удар по Білгороду і тимчасовий блекаут в місті – це, схоже частина цієї самої нової фази гібридної війни чужими руками. Нагадаю, що напередодні, Зеленський заявив, про те, що бажання виключити Україну призведе до блекауту в Москві. Далі йде удар по Білгороду (росіяни виють, що іноземною зброєю), потім виходить Ді Венс і каже, що Трамп розглядає можливість передачі томагавків, а потім зʼявляється Келлог із заявою, що Трамп дозволив наносити удари в глибину Росії і там немає недоторканних точок. .

• 3 •

США явно піднімає градус. І в Росії прекрасно розуміють: головні удари будуть іти по нафто-і газоперевальним портам та перекачувалтним станціям. Можливостей зробити блекаут в Москві майже нема, вле призупинити експорт нафти – цілком реально. Тепер росіянам потрібно або дати страшну відповідь (що, насправді, неможливо) або продовжувати надувати щоки і говорити про те, як вони на всіх фронтах перемагають.

• 4 •

Теоретична поява «томагввків» – це не завершення війни, а новий виток ескалаціі. Я розумію, що зараз зʼявиться виття великої кількості людей, які скажуть, про контрародуктивність такого розвитку подій (виражаюся мʼяко). Насправді, ситуація складається так, що всі інші варіанти гірші, адже Путін, де-факто, вийшов із переговорного процесу і найближчим часом ніяких шансів на стабілізацію чи мирні переговори не було і нема.

• 5 •

Ми, схоже, входимо в період нової серйозної ескалаціі, яка триватиме кілька наступних місяців. Але, при цьому всьому, треба памʼятати:

США, як мінімум, поки що, продовжують мислити в категорії категорії поновлення переговорів з РФ;

Росія піднімала ставка з головною ціллю: розірвати ЄС та Україну і примусити ЄС перелякатися настільки, щоб погодитися на всі умови по обміну своєї безпеки на здачу України і, як мінімум, частковій відміні санкцій. Наша головна дипломатична задача – не допустити саме цього сценарію.

• 6 •

На цьому фоні варто звернути увагу на соціологічне дослідження, який провів аналітичний центр Ділова Столиця про ставлення українців до тривалості війни та до можливих мирних переговорів. Тут я б хотів виділити кілька важливих аспектів: