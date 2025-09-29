«Томагавки» для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
США явно піднімає градус
Головна причина зміни політики США – гібридна війна дронів, яку розпочала Росія в ЄС. США ведуть свою гібридну війну, де, страшилки про теоретично можливі «томагавки», – асиметрична відповідь на дрони над аеропортами в ЄС.
• 1 •
Зміна позицій Трампа повʼязана з двома речами: виходом Путіна з продуктивних переговорів та з ескалацією позицій РФ в Європі. США не хочуть воювати самі, але вони демонструють Росії, що готові наносити удари чужими руками.
• 2 •
Удар по Білгороду і тимчасовий блекаут в місті – це, схоже частина цієї самої нової фази гібридної війни чужими руками. Нагадаю, що напередодні, Зеленський заявив, про те, що бажання виключити Україну призведе до блекауту в Москві. Далі йде удар по Білгороду (росіяни виють, що іноземною зброєю), потім виходить Ді Венс і каже, що Трамп розглядає можливість передачі томагавків, а потім зʼявляється Келлог із заявою, що Трамп дозволив наносити удари в глибину Росії і там немає недоторканних точок. .
• 3 •
США явно піднімає градус. І в Росії прекрасно розуміють: головні удари будуть іти по нафто-і газоперевальним портам та перекачувалтним станціям. Можливостей зробити блекаут в Москві майже нема, вле призупинити експорт нафти – цілком реально. Тепер росіянам потрібно або дати страшну відповідь (що, насправді, неможливо) або продовжувати надувати щоки і говорити про те, як вони на всіх фронтах перемагають.
• 4 •
Теоретична поява «томагввків» – це не завершення війни, а новий виток ескалаціі. Я розумію, що зараз зʼявиться виття великої кількості людей, які скажуть, про контрародуктивність такого розвитку подій (виражаюся мʼяко). Насправді, ситуація складається так, що всі інші варіанти гірші, адже Путін, де-факто, вийшов із переговорного процесу і найближчим часом ніяких шансів на стабілізацію чи мирні переговори не було і нема.
• 5 •
Ми, схоже, входимо в період нової серйозної ескалаціі, яка триватиме кілька наступних місяців. Але, при цьому всьому, треба памʼятати:
- США, як мінімум, поки що, продовжують мислити в категорії категорії поновлення переговорів з РФ;
- Росія піднімала ставка з головною ціллю: розірвати ЄС та Україну і примусити ЄС перелякатися настільки, щоб погодитися на всі умови по обміну своєї безпеки на здачу України і, як мінімум, частковій відміні санкцій. Наша головна дипломатична задача – не допустити саме цього сценарію.
• 6 •
На цьому фоні варто звернути увагу на соціологічне дослідження, який провів аналітичний центр Ділова Столиця про ставлення українців до тривалості війни та до можливих мирних переговорів. Тут я б хотів виділити кілька важливих аспектів:
- Корупція, вже традиційно, більша проблема, ніж війна. І це головний виклик для всього політикуму, який живе в логіці виборів, яких не буде. А народ вимагає швидких антикорупційних рішень, які апріорі неможливі. Тому ця тема буде головним тригером всього політичного життя України з усіма відповідними наслідками.
- Суспільство без рожевих окулярів щодо війни. Очікувань швидкого закінчення бойових дій немає. Частково – це реалізм, частково – всі вже вмонтувались у війну в той чи інший спосіб. Забігаючи дуже сильно наперед, варто звернути увагу на те, що вихід з війни буде стресом, який, в принципі, не прораховують політтехнологи
- Розкол по переговорах (39 проти 30) і невіра в результативні переговори (54%) – це погана ситуація, яка породжуватиме дуже серйозну турбулентність в суспільстві. Це один з головних проблемних моментів для нашого суспільства, як на горизонтальному, так і на вертикальному рівнях. За таких умов, надто велика спокуса впасти в популізм і спробувати максимально войовничо розширити (застабілізувати) свою електоральну бульбашку.
Коментарі — 0