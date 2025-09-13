Трамп назвав умову введення санкцій проти Росії

Американський президент знову заявив, що війна в Україні «не його війна»

Трамп наголосив, що НАТО має діяти рішучіше, щоб зупинити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО зроблять те саме та припинять купувати російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дональда Трампа.

скріншот

Трамп наголосив, що НАТО має діяти рішучіше, щоб зупинити війну в Україні. Він закликав Альянс повністю відмовитися від імпорту російської нафти, а також запровадити тарифи у 50–100% на товари з Китаю. За його словами, ці тарифи можна буде скасувати після завершення війни.

Американський президент знову заявив, що війна в Україні «не його війна», а «Байдена та Зеленського», і закликав НАТО ухвалювати швидкі рішення, щоб запобігти подальшим жертвам.

Нагадаємо, міністерство торгівлі США оголосило про запровадження нових експортних обмежень проти іноземних компаній, які допомагають Росії обходити санкції. Рішення набуде чинності 16 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

Обмеження стосуватимуться фірм з кількох країн, які постачали товари для військово-промислового сектору РФ.