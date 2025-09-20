Головна Країна Політика
Віктор Ющенко заявив про необхідність наступу на Москву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Третій президент вважає, що путінський режим загрожує не лише Україні, але й кожному вільному народу
фото: скріншот із відео

«Ні одна держава не може жити спокійно, доки існує московський путінський режим», – заявив експрезидент

Жодна нація та країна не може почуватися у цілковитій безпеці, доки існує путінський режим. Як інформує «Главком», про це заявив третій президент України Віктор Ющенко в інтерв’ю телеканалу «Апостроф».

Експрезидент зазначив, хтось каже, що перемога – це припинення бойових дій по лінії розмежування, хтось каже, що це кордони 1991 року, проте, на його думку, всі ці твердження призводять до одного – Україна таким чином залишає дітям і онукам найбільшу проблему на сьогодні – московський путінський режим.

«Хтось каже: давайте до хутора Михайлівського. А я кажу – і все? І ви рахуєте, якщо виходити на кордон 91-го року, ви чесно даєте відповідь на формулу перемоги? Ви лукавите. Ви насправді найбільшу проблему залишаєте своїм дітям і онукам», – наголосив Ющенко.

«Тобто на Москву?», – запитав інтервʼюер.

«На Москву», – відповів Ющенко.

Третій президент вважає, що путінський режим загрожує не лише Україні, але й кожному вільному народу.

«Ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може жити спокійно у сенсі своєї безпеки, доки існує московський путінський режим», – заявив Ющенко.

Раніше Віктор Ющенко розповів, як Путін перетворився на диктатора.

Нагадаємо, третій президент України (2005-2010 рр.) Віктор Ющенко вважає, що єдиний сценарій завершення російсько-української війни – це перемога Києва. І відбудеться вона завдяки військовим технологіям і підтримці союзників.

Також стало відомо, що третій президент України Віктор Ющенко після завершення своєї каденції на посаді глави держави у лютому 2010 року дотепер користується низкою державних пільг та гарантій.

