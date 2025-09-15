Атака на Запоріжжя, нові заяви Трампа про війну: головне за ніч

Внаслідок російської атаки в одній із громад Запорізького району відсутнє електропостачання

Росія атакувала Запоріжжя, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви стосовно війни в Україні, сенатор Ліндсі Грем закликав Європу доєднатися до ініціатив американського лідера, а спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон пояснив позицію країни щодо санкцій проти РФ. «Главком» зібрав головні події ночі проти 15 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Росія вдарила по Запоріжжю

У ніч на 15 вересня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки в одній із громад Запорізького району відсутнє електропостачання. Крім того, горять приватні будинки. Попередньо, постраждалих немає.

Як відомо, пожежі у будинках приборкали. Ворог завдав три удари по території Запорізького району.

Трамп назвав санкції ЄС проти РФ надто слабкими

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу проти Росії, є недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів посилити обмеження.

Трамп, звертаючись до європейських країн як до своїх друзів, висловив обурення тим, що вони продовжують купувати російську нафту. На його думку, НАТО та європейські країни повинні об'єднатися, щоб запровадити ефективніші санкції.

«Санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі», – сказав він, додавши, що готовий діяти, якщо європейські партнери посилять свої заходи.

Зеленський та Путін так ненавидять один одного, що не можуть дихати – Трамп

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами перед тим, як залишити свій гольф-клуб у Нью-Джерсі, і зробив нову заяву щодо війни в Україні.

Трамп знову висловив бажання зупинити бойові дії і зазначив, що цього тижня «загинуло майже 8000 молодих солдатів» з обох сторін, більшість з яких – росіяни.

Трамп зізнався, що спочатку вважав, що йому буде легко зупинити війну, але це виявилося складним завданням через «незбагненну ненависть» між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Сенатор Грем закликав Європу підтримати Трампа

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав європейські країни підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту. Про це він розповів в інтерв’ю для NBC News.

За словами політика, Трамп очікує, що європейські союзники, особливо члени НАТО, наслідуватимуть його приклад і введуть мита на китайські товари у розмірі від 50% до 100%. Грем зазначив, що законопроєкт Річарда Блюменталя має підтримку 85 сенаторів і надасть Трампу повноваження ввести мита на товари країн, які купують російську нафту, таких як Китай, Індія та Бразилія. Сенатор переконаний, що такий крок змусить Пекін та Делі змінити свою позицію щодо Путіна, що сприятиме закінченню війни в Україні.

Грем визнав, що попередні санкції Заходу проти Росії не дали бажаного результату, оскільки Москва знайшла способи їх обійти. Він підкреслив, що Путін не переймається цими обмеженнями і «живе добре».

Конгрес готовий запровадити санкціїї проти РФ, але треба згода Трампа

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес готовий запровадити нові санкції проти Росії, але це станеться лише після погодження з президентом Дональдом Трампом.

Ця заява пролунала на тлі обговорень ініціатив сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який висловив готовність Конгресу ухвалити жорсткі обмеження проти РФ. Зокрема, Грем зробив цю заяву після того, як російські безпілотники вторглися на територію Польщі. Він також підтримав пропозицію Трампа ввести 100% мито для Індії та Китаю, щоб вони припинили купувати російську нафту, що, на його думку, може змусити Росію закінчити війну в Україні.

Майк Джонсон підтвердив, що підтримує ідею введення санкцій, оскільки, за його словами, «відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів». Він зазначив, що в Конгресі існує великий інтерес до цього питання, і вони готові співпрацювати з Білим домом та Сенатом, щоб реалізувати це.