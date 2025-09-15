Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Запоріжжя, нові заяви Трампа про війну: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Запоріжжя, нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
Зруйнований будинок у Запоріжжі
фото: Іван Федоров/Telegram

Внаслідок російської атаки в одній із громад Запорізького району відсутнє електропостачання

Росія атакувала Запоріжжя, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви стосовно війни в Україні, сенатор Ліндсі Грем закликав Європу доєднатися до ініціатив американського лідера, а спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон пояснив позицію країни щодо санкцій проти РФ. «Главком» зібрав головні події ночі проти 15 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Росія вдарила по Запоріжжю

У ніч на 15 вересня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки в одній із громад Запорізького району відсутнє електропостачання. Крім того, горять приватні будинки. Попередньо, постраждалих немає.

Як відомо, пожежі у будинках приборкали. Ворог завдав три удари по території Запорізького району. 

Трамп назвав санкції ЄС проти РФ надто слабкими

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу проти Росії, є недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів посилити обмеження. 

Трамп, звертаючись до європейських країн як до своїх друзів, висловив обурення тим, що вони продовжують купувати російську нафту. На його думку, НАТО та європейські країни повинні об'єднатися, щоб запровадити ефективніші санкції.

«Санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі», – сказав він, додавши, що готовий діяти, якщо європейські партнери посилять свої заходи. 

Зеленський та Путін так ненавидять один одного, що не можуть дихати – Трамп

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами перед тим, як залишити свій гольф-клуб у Нью-Джерсі, і зробив нову заяву щодо війни в Україні.

Трамп знову висловив бажання зупинити бойові дії і зазначив, що цього тижня «загинуло майже 8000 молодих солдатів» з обох сторін, більшість з яких – росіяни.

Трамп зізнався, що спочатку вважав, що йому буде легко зупинити війну, але це виявилося складним завданням через «незбагненну ненависть» між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Сенатор Грем закликав Європу підтримати Трампа

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав європейські країни підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту. Про це він розповів в інтерв’ю для NBC News.

За словами політика, Трамп очікує, що європейські союзники, особливо члени НАТО, наслідуватимуть його приклад і введуть мита на китайські товари у розмірі від 50% до 100%. Грем зазначив, що законопроєкт Річарда Блюменталя має підтримку 85 сенаторів і надасть Трампу повноваження ввести мита на товари країн, які купують російську нафту, таких як Китай, Індія та Бразилія. Сенатор переконаний, що такий крок змусить Пекін та Делі змінити свою позицію щодо Путіна, що сприятиме закінченню війни в Україні.

Грем визнав, що попередні санкції Заходу проти Росії не дали бажаного результату, оскільки Москва знайшла способи їх обійти. Він підкреслив, що Путін не переймається цими обмеженнями і «живе добре».

Конгрес готовий запровадити санкціїї проти РФ, але треба згода Трампа

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес готовий запровадити нові санкції проти Росії, але це станеться лише після погодження з президентом Дональдом Трампом. 

Ця заява пролунала на тлі обговорень ініціатив сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який висловив готовність Конгресу ухвалити жорсткі обмеження проти РФ. Зокрема, Грем зробив цю заяву після того, як російські безпілотники вторглися на територію Польщі. Він також підтримав пропозицію Трампа ввести 100% мито для Індії та Китаю, щоб вони припинили купувати російську нафту, що, на його думку, може змусити Росію закінчити війну в Україні.

Майк Джонсон підтвердив, що підтримує ідею введення санкцій, оскільки, за його словами, «відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів». Він зазначив, що в Конгресі існує великий інтерес до цього питання, і вони готові співпрацювати з Білим домом та Сенатом, щоб реалізувати це.

Теги: Запоріжжя росія США санкції Дональд Трамп Іван Федоров Європейський Союз Майк Джонсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Успіння Борогородиці. Росія влаштувала іродовове святкування
Успіння Борогородиці. Росія влаштувала іродовове святкування
28 серпня, 11:40
Путін заявив про серійне виробництво «Орєшніка»
«Орєшнік» – реальна загроза чи блеф Путіна?
25 серпня, 10:35
Сили оборони здійснили вогневе ураження морського порту «Оля»
ЗСУ уразили російський морський порт «Оля»
15 серпня, 07:42
Ліпавський: Ви можете досягти тимчасового умиротворення
Глава МЗС Чехії прирівняв розмову Трампа та Путіна до угоди з Гітлером
16 серпня, 10:09
Українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка
На Курщині отримав важкі поранення важливий російський генерал
17 серпня, 15:52
Дональамп Трамп анонсував ову заяву щодо війни в Україні
Треба два тижні. Трамп анонсував нову заяву щодо війни в Україні
22 серпня, 21:57
Ален Берсе був виписаний з лікарн
Генсек Ради Європи повернувся до роботи після госпіталізації
1 вересня, 20:29
Юридична команда Трампа назвала справу «полюванням на відьом»
Більше $80 млн: Трампу доведеться заплатити штраф за наклеп на журналістку
9 вересня, 03:45
За оцінкою Санду, Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання вибори у 2024 році
Фейки, боти та священники: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові
Вчора, 18:59

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2025
Атака на Запоріжжя, нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
Атака на Запоріжжя, нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
Кремль заборонив російським медіа писати про перебої з водою на Донеччині
Кремль заборонив російським медіа писати про перебої з водою на Донеччині
Росія атакувала Запоріжжя, виникла пожежа
Росія атакувала Запоріжжя, виникла пожежа
NYT: Зростання виробництва дронів у Росії стало серйозним викликом для України
NYT: Зростання виробництва дронів у Росії стало серйозним викликом для України

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua