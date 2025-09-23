Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Найбільший страх Путіна

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін поведений на темі продовження життя
фото: Reuters

Путін вчергове залякує Захід ядеркою, але при цьому сам її боїться

Путін вчергове залякує Захід ядерною зброєю, але при цьому він сам її боїться. Найбільший страх Путіна – це гонка озброєнь із США, яку Росія точно не витримає. Саме гонка озброєнь помножена на низьку ціну на нафту свого часу розвалила радянську економіку.

Говорячи про низьку ціну на нафту як засіб впливу на Росію, Трамп поки лише натякає, що готовий застосувати методи Рейгана проти російської імперії зла, але хто знає що йому прийде в голову пізніше.

Тим більше, що він вже раніше говорив, що має намір розгорнути в США надсучасну систему ППО «Золотий купол». Дірява російська ППО зроду не буде спроможна конкурувати з новітньою американською протиракетною обороною, а відтак ядерний паритет між США та Росією буде зруйновано.

Тому Путін для Трампа приготував угоду, яку, він озвучив 22 вересня. Переклад його буботіння на людську мову приблизно такий – «Я буду далі лякати Європу розгортанням ракет середньої та малої дальності. Але Договір про стратегічні наступальні озброєння із США готовий продовжити. Будеш, Дональде, розказувати знову своїм американцям який ти «миротворець», – замість того, щоби починати гонку озброєнь або говорити про санкції».

Думаю, цю історію Трамп купить. Хоча радикально нинішній гібридний стан американо-російських відносин вона не змінить.

І ще – наголошу на одному важливому нюансі, про який вже говорив кілька разів. Путін поведений на темі продовження життя. За його вказівкою у цю тематику у Росії інвестуються чималі гроші, а сам він навіть нависав цим питанням на вухах Сі під час останньої з ним зустрічі. Тому Путін не хоче померти швидко у ядерній пожежі. Отож, у ядерній темі від нього можна чекати блефу і лякалок. Але не світової ядерної війни.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон заявив, що потрібно посилити політичний, військовий та економічний тиск на Росію
Макрон заявив, що потрібно посилити політичний, військовий та економічний тиск на Росію
21 вересня, 23:45
Повернення з полону. Родичі зниклих безвісті сподіваються, що їхні сини, батьки, чоловіки перебувають у російському полоні, проте таких випадків щороку все менше
Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти – Координаційний штаб
17 вересня, 16:07
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
12 вересня, 10:04
Російський безпілотник «Гербера» було знайдено в Польщі
Атака на Польщу: ракети по $2,8 млн збивали російські дрони за $10 тис.
10 вересня, 20:56
Що виграв і що програв Путін в Пекіні?
Що насправді отримав Путін у Пекіні?
5 вересня, 10:15
Захарова заявила, що ідеї введення іноземних військ в Україну неприпустимі
Росія озвучила табу на переговорах
4 вересня, 04:05
За словами Сибіги, замість кроків до завершення війни Путін «морочить усім голову»
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
3 вересня, 18:59
В ніч із 31 серпня на 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія
СБУ: у вбивстві Андрія Парубія простежується російський слід
1 вересня, 14:10
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
Сьогодні, 03:36

Сергій Таран

Найбільший страх Путіна
Найбільший страх Путіна
Трамп робить ставку на Китай?
Трамп робить ставку на Китай?
«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?
«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?
Хто побудував сучасний Китай?
Хто побудував сучасний Китай?
Польща. Популістичний гармидер
Польща. Популістичний гармидер
Зустріч без результату: що далі робитиме Трамп
Зустріч без результату: що далі робитиме Трамп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
291K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
117K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2025
3352
Сальдо загинув унаслідок удару по Криму? Заява прессекретаря колаборанта
1654
В Італії спалахнули масові протести (фото)
1358
Дворазова призерка Олімпіади отримала дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил
1344
Втрати ворога станом на 23 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua