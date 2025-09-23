Путін вчергове залякує Захід ядеркою, але при цьому сам її боїться

Путін вчергове залякує Захід ядерною зброєю, але при цьому він сам її боїться. Найбільший страх Путіна – це гонка озброєнь із США, яку Росія точно не витримає. Саме гонка озброєнь помножена на низьку ціну на нафту свого часу розвалила радянську економіку.

Говорячи про низьку ціну на нафту як засіб впливу на Росію, Трамп поки лише натякає, що готовий застосувати методи Рейгана проти російської імперії зла, але хто знає що йому прийде в голову пізніше.

Тим більше, що він вже раніше говорив, що має намір розгорнути в США надсучасну систему ППО «Золотий купол». Дірява російська ППО зроду не буде спроможна конкурувати з новітньою американською протиракетною обороною, а відтак ядерний паритет між США та Росією буде зруйновано.

Тому Путін для Трампа приготував угоду, яку, він озвучив 22 вересня. Переклад його буботіння на людську мову приблизно такий – «Я буду далі лякати Європу розгортанням ракет середньої та малої дальності. Але Договір про стратегічні наступальні озброєння із США готовий продовжити. Будеш, Дональде, розказувати знову своїм американцям який ти «миротворець», – замість того, щоби починати гонку озброєнь або говорити про санкції».

Думаю, цю історію Трамп купить. Хоча радикально нинішній гібридний стан американо-російських відносин вона не змінить.

І ще – наголошу на одному важливому нюансі, про який вже говорив кілька разів. Путін поведений на темі продовження життя. За його вказівкою у цю тематику у Росії інвестуються чималі гроші, а сам він навіть нависав цим питанням на вухах Сі під час останньої з ним зустрічі. Тому Путін не хоче померти швидко у ядерній пожежі. Отож, у ядерній темі від нього можна чекати блефу і лякалок. Але не світової ядерної війни.