На Польщу летіло майже 100 дронів, частину збила Україна – Зеленський

19 дронів долетіли до польського повітряного простору

У ніч проти 10 вересня в напрямку Польщі летіли 92 дрони. Україна збивала деякі з них на своїй території. Як інформує «Главком», про це сказав Володимир Зеленський на брифінгу з журналістами.

За словами глави держави, українські військові фіксували напрямок і «хореографію» польоту російських дронів під час атаки 10 вересня. Саме на основі цього й визначили, що на Польщу летіли аж 92 дрони.

Деякі з них Україна збила на своїй території, але 19 дронів долетіли до польського повітряного простору.

На думку Зеленського, дроновими атаками по країнах Європи Росія прагне перевірити ставлення суспільства цих країн до продовження підтримки України. Адже там будуть думати «не про те, що Україна захищає їх», а «що ж ми все даємо українцям, а самі не можемо захистити себе?», каже президент.

У такий спосіб РФ, мовляв, прагне зменшити підтримку України, особливо перед зимою й у той момент, коли деякі європейські країни готові передати Києву системи ППО.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня 19 російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. За даними Bild, в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.

Після того, як російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі, залетівши на сотні кілометрів углиб країни, Варшава та Київ ухвалили рішення: будуть разом збивати російські дрони.