Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни запускають нову хвилю мобілізації в окупованому Мелітополі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни запускають нову хвилю мобілізації в окупованому Мелітополі
Окупанти розглядають українських громадян на ТОТ лише як ресурс для мобілізації
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти намагаються силоміць залучити українців до війни проти власної держави

РФ запускає нову хвилю мобілізації в тимчасово окупованому Мелітополі, готуючись до осіннього призову 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

На спеціальному засіданні окупаційна адміністрація обговорила заходи, які мають забезпечити примусову явку місцевих жителів до військкоматів, проходження медкомісій та постановку на облік. ЦПД зауважує, що фактично це чергова спроба силоміць залучити українців до війни проти власної держави.

«Примусове залучення населення з тимчасово окупованих територій до лав російської армії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і кваліфікується як воєнний злочин. Кремлівські обіцянки, що жителів окупованої частини Запорізької області «не чіпатимуть щонайменше п’ять років», виявилися брехнею», – йдеться у повідомленні.

ЦПД додає: «Поки російська пропаганда розповідає, як кремль нібито «піклується» про населення окупованих територій, реальність свідчить про інше. Насправді окупанти розглядають українських громадян на ТОТ лише як ресурс – як «гарматне м’ясо» для поповнення своєї армії».

Нагадаємо, серед жителів тимчасово окупованих територій в рамках примусової мобілізації під ризиком опинились чоловіки, які отримали паспорт РФ або надали свої персональні дані ворогу. Найкращим способом уникнення мобілізації є виїзд на підконтрольну Україні територію. Якщо це неможливо, то змінити місце проживання, відоме окупаційній владі і намагатися уникати перетину блокпостів та патрулів.

Читайте також:

Теги: росіяни Мелітополь мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 20 серпня
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
20 серпня, 05:31
Президент поділився думками про обмін територіями
«Путін хоче нам продати повітря». Зеленський прокоментував ідею «обміну територіями»
21 серпня, 11:59
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
23 серпня, 21:14
РФ з початку війни втратила 11129 танків
Втрати ворога станом на 24 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
24 серпня, 07:12
Олена знайшла роботу у Таїланді – вона продавала екскурсії
У Таїланді росіянка, що вдарилася головою, забула все, але згадала давньоруську
5 вересня, 08:25
Країни Європейського Союзу торік видали росіянам близько 541 тис. віз
Єврокомісія готує нову стратегію видачі віз росіянам
15 вересня, 22:05
Росія набирає кожного місяця мінімум 35 000 військовослужбовців
Розвідка повідомила, скільки людей від початку року мобілізувала до війська Росія
7 вересня, 16:22
Денис Мацуєв відомий своїми дружніми стосунками з Володимиром Путіним
У Греції скасовано концерт російського піаніста, який є другом Путіна
10 вересня, 18:14
Глава держави поінформував, що сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
Зеленський потішив новинами з фронту: що відомо про успіхи ЗСУ
14 вересня, 20:48

Події в Україні

У День рятувальника окупанти вдарили по пожежній частині на Донеччині (фото)
У День рятувальника окупанти вдарили по пожежній частині на Донеччині (фото)
Росіяни запускають нову хвилю мобілізації в окупованому Мелітополі
Росіяни запускають нову хвилю мобілізації в окупованому Мелітополі
РФ масовано вдарила по Кіровоградщині: частина області – без світла, виникли пожежі
РФ масовано вдарила по Кіровоградщині: частина області – без світла, виникли пожежі
Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року
У Запорізькій області окупанти вдарили по маршрутці: є поранена
У Запорізькій області окупанти вдарили по маршрутці: є поранена
Втрати ворога станом на 17 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 17 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua