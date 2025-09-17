Росіяни запускають нову хвилю мобілізації в окупованому Мелітополі

Окупанти розглядають українських громадян на ТОТ лише як ресурс для мобілізації

Окупанти намагаються силоміць залучити українців до війни проти власної держави

РФ запускає нову хвилю мобілізації в тимчасово окупованому Мелітополі, готуючись до осіннього призову 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

На спеціальному засіданні окупаційна адміністрація обговорила заходи, які мають забезпечити примусову явку місцевих жителів до військкоматів, проходження медкомісій та постановку на облік. ЦПД зауважує, що фактично це чергова спроба силоміць залучити українців до війни проти власної держави.

«Примусове залучення населення з тимчасово окупованих територій до лав російської армії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і кваліфікується як воєнний злочин. Кремлівські обіцянки, що жителів окупованої частини Запорізької області «не чіпатимуть щонайменше п’ять років», виявилися брехнею», – йдеться у повідомленні.

ЦПД додає: «Поки російська пропаганда розповідає, як кремль нібито «піклується» про населення окупованих територій, реальність свідчить про інше. Насправді окупанти розглядають українських громадян на ТОТ лише як ресурс – як «гарматне м’ясо» для поповнення своєї армії».

Нагадаємо, серед жителів тимчасово окупованих територій в рамках примусової мобілізації під ризиком опинились чоловіки, які отримали паспорт РФ або надали свої персональні дані ворогу. Найкращим способом уникнення мобілізації є виїзд на підконтрольну Україні територію. Якщо це неможливо, то змінити місце проживання, відоме окупаційній владі і намагатися уникати перетину блокпостів та патрулів.