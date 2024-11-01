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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Україна може стати наступним біотехнологічним епіцентром: що для цього потрібно

glavcom.ua
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В Україні є будівництво переробних підприємств
Фото: arcelormittal.com

«Кластер – це нова структура зайнятості в біогалузі, це нова синергія науки, освіти та реального виробництва та нова структура експорту»

Повертаючись до посту про біотехнологічний кластер, що формується в Казахстані, і відсутність його в Україні.

Друзі! Поодинокі приклади будівництва в Україні переробних підприємств, звісно, ​​є.

Деякі нові компанії навіть гордо називають себе «кластерами» та «мегакластерами», такими не будучи.

Це не кластери, а «паркова» сировинного бізнесу із надлишками ліквідності.

Класична кластерна модель біосектора сформувалася у Нідерландах (вісім кластерів).

Тому маючи с/г земель як у Кіровоградській області, ця країна експортує продукції біосектора на 80 млрд євро, а ми – на 20 млрд дол.

Тут питання в підході: розвиток не сільського господарства, а саме біосектора, який включає і агро, і переробку, і хімію, і машинобудування, і генетику, і науку.

Чому в нас поки що немає кластерної моделі?

По-перше, немає продукту-драйвера. Наприклад, акценту на біопаливі та рослинному білку.

По-друге, майже вся переробка у нас націлена на потреби внутрішньої харчової галузі та під неї створювалася.

Експорт складної продукції поки що розвинений дуже слабо.

Немає інтеграції до глобальних ланцюжків додаткової вартості в рамках великих світових компаній.

Багато проектів є ініціативою місцевих ФПГ, які не змогли активно просунутися на зовнішніх ринках.

Хоча ми маємо унікальні інжинірингові компанії, які роблять проекти «під ключ» не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Поява біосектора та перехід від концепції міністерства аграрної політики саме до концепції біогалузі та біотехнологічного кластера з розвитком суміжників у машинобудуванні, хімії та інших секторах потребує нових податкових, кредитних, регулятивних підходів.

Кластер – це нова структура зайнятості в біогалузі, це нова синергія науки, освіти та реального виробництва та нова структура експорту.

Це коли наші академічні інститути стануть осередком інноваційної активності, а не епіцентром скандалів.

Ну і можна довго сперечатися про наявність біокластера в Україні, але поки що до половини аграрної сировини не перероблятиметься в рамках внутрішньої кластерної моделі, це все що завгодно, але не кластер.

На жаль, на даний момент наша сировина завалила порти та кордон з Польщею і Україна вже експортує до Європи цукрові буряки, замість того, щоб переробляти значну частину сировини на готову продукцію.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: машинобудування Казахстан технології кордон

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