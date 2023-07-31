Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Американців чекає richsession. Економіка США входить у незвичну фазу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Американців чекає richsession. Економіка США входить у незвичну фазу
Економіка США помітно змінюється
фото з відкритих джерел

Економісти та експерти вважають, що «розширена рецесія» або richcession може врятувати економіку США від повномасштабного спаду

Світові експерти в один голос попереджали, що економіці США загрожує рецесія, адже ВВП країни скорочується Але поки цього не трапилося –  і зараз існує думка, що Америка таки може уникнути кризи, натомість у країні розпочинається новий етап, так званий richcession. Про це пише Meduza.

Термін richcession вигадав журналіст газети The Wall Street Journal Джастін Лахарт у січні 2023 року. Так він окреслив економічний спад, який непропорційно сильно впливає на багатих американців. Неологізм є злиттям двох слів: rich (тобто багаті люди) і recession (рецесія).

Але «багаті» в термінології Лахарта – це не Ілон Маск і Марк Цукерберг, чиї мільярдні статки стрімко збільшуються завдяки зростанню фондового ринку, а ті, чия річна зарплата дозволяє входити одразу до 25% найвищих працівників США, тобто одразу чверть населення. 

За  даними американського Бюро статистики праці, до них відносяться співробітники з прибутком понад 90 тисяч доларів на рік. Часто це працівники IT-корпорацій та успішних стартапів.

Нові реалії

У період пандемії американці витрачали майже весь час (а значить, і гроші) в інтернеті, але тепер почалося їхнє повернення в «реальне» життя. Після пандемії американці стали проводити менше часу в Інтернеті, натомість відновили робити покупки у звичайних магазинах і частіше відвідувати ресторани. Ця тенденція призвела до різкого скорочення робочих місць серед технологічних компаній, таких як материнська компанія Facebook Meta, постачальник відеоконференцій Zoom і Google.

Технологічні компанії, які обслуговували «ковидні» запити користувача, почали масово звільняти працівників – за даними Crunchbase, під скорочення потрапило 93 тисячі осіб. Вони продовжилися і 2023-го: з початку року звільнено понад 155,5 тисячі айтішників. Це близько третини всіх звільнених американців: за  підрахунками компанії Challenger, Gray & Christmas, всього в січні-травні було звільнено 417,5 тисячі осіб.

Цей показник – на 315% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Якщо не брати до уваги 2020-й з пандемією ковіда, так багато американців не звільняли з кризового 2009 року (тоді за перші п'ять місяців втратили роботу понад 800 тисяч осіб).

Хвиля звільнень 2023 року зумовлена ​​тим, що інші сфери наслідували приклад технологічних гігантів і теж почали відмовлятися від високооплачуваних фахівців. Наприклад, Citibank вже звільнив 1,6 тисяч працівників, а Ford Motor планує зробити те ж саме з кількома сотнями інженерів. 

Крім того, компанії урізають премії. Наприклад, штат Нью-Йорк повідомив , що середня премія, виплачена співробітникам фінансової сфери в 2022 році, склала $176,7 тис – на 26% менше, ніж роком раніше ($240 тис).

Зарплати в технологічних та фінансових компаніях набагато вищі за ринок, що дозволяло працівникам створити подушку безпеки та зберегти високий рівень життя після звільнення.  Вважається, що багато високооплачуваних співробітників навіть після звільнення мають фінансові резерви, щоб підтримувати колишній рівень життя, тому скорочення з меншою ймовірністю призведуть до падіння економіки в цілому. Проте звільнення вже впливають життя домогосподарств.

Економісти Bank of America виявили, що витрати домогосподарств з вищим доходом за кредитними та дебетовими картками у квітні були нижчими за рівень попереднього року на 1,5%. Витрати менш забезпечених сімей за той самий період, навпаки, зросли.

Відома компанія Walmart також стверджує у своїх звітах, що клієнтами  недорогої мережі стали багатші люди, і все через високу інфляцію. Водночас витрати на предмети розкоші, як повідомляє Reuters, скоротилися, що призвело до падіння акцій найбільших їх виробників, наприклад  модного бренду Hermes.

За  даними Associated Press, до кінця 2023 року динаміка витрат уповільниться ще сильніше, оскільки заощадження продовжують скорочуватися. Згідно з дослідженням Федеральної резервної системи, «зайві заощадження», які американці накопичили під час пандемії COVID-19, зменшувалися протягом останніх двох років і нарешті були вичерпані в першому кварталі 2023-го.

Чи все так погано в економіці? 

Водночас економіка загалом почувається краще, ніж прогнозували багато фахівців. Інфляція за підсумками червня, як і раніше, висока – 3%, але вже нижча, ніж місяцем раніше (4%). Міністерство торгівлі США наприкінці червня переглянуло у бік підвищення свою оцінку американського ВВП за перший квартал 2023 року – тепер вважається, що ВВП зріс на 2% у річному обчисленні порівняно з попередньою оцінкою 1,3%. Червень став для індексу S&P 500 найкращим місяцем із жовтня минулого року, а індекс Nasdaq  продемонстрував найкращі показники зростання для початку року за останні 40 років.

Дехто каже, що економіка переживає «повільну рецесію», коли лише деякі галузі скорочуються, тоді як економіці в цілому вдається залишатися над водою.

Для сектору послуг США настали гарні часи: після пандемії дедалі більше американців подорожують, ходять до ресторанів та магазинів. У цій сфері працевлаштовано 80% американців, які працюють у приватному секторі, включаючи медсестер, працівників ресторанів, будівельників, фабричних робітників тощо. За даними Бюро перепису населення, кількість робочих місць у неаграрному секторі збільшилася на 209 тисяч позицій, а  рівень безробіття становить лише 3,6%. Це сприяє зростанню доходів. 

Зараз влада та аналітики дедалі менше вірять у спад. Наприкінці червня голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що рецесія в національній економіці все ще можлива, але це не найочікуваніший сценарій.  Банк Goldman Sachs  знизив оцінку ймовірності спаду протягом найближчих 12 місяців з 35% до 25%. Національна асоціація економіки бізнесу  повідомила, що 71% фахівців упевнені, що ймовірність рецесії становить менше 50%. 

«Ризик рецесії швидко знижується. Незалежно від того, чи переживаємо ми «рецесію в окремих галузях» чи richcession. Якщо вам доводиться вигадувати цьому різні терміни, це вже точно не рецесія», – підтвердив у коментарі Associated Press економіст Renaissance Macro Ніл Датт. 

Тим не менш, загрози нависають: у минулу середу Федеральна резервна система підвищила ключову відсоткову ставку приблизно до 5,3% – найвищого рівня за 22 роки – і може зробити це знову до кінця цього року. Ці підвищення ставок спричиняють великі витрати на позики для споживачів і підприємств. Ось чому деякі економісти попереджають, що повномасштабна рецесія все ще може відбутися.

Багаті бідніють, бідні багатіють? 

Наприкінці 2022-го – на початку 2023 року деякі американські ЗМІ справді вийшли з гучними заголовками про те, що в Америці нsбито скорочується соціальна нерівність, а адміністрація Байдена навіть встигла приписати досягнення своєї економічної політики, завдяки якій зростає середній клас.

За 2022 рік топ-10% найзаможніших американців втратили 0,8% доходів, тоді як найбідніші 50% – 0,2%. З січня по березень 2023 року (останні доступні дані) доходи десяти відсотків найбагатших жителів США зросли на 0,5%, а тієї половини американців, яка найбідніша за решту, – на 0,6%.

Вперше за чотири десятиліття нерівність скорочується завдяки зростанню зарплати нижчих верств населення, яке спровокувала пандемія, вказували економісти з Массачусетського технологічного інституту.

А от автори сайту біржі Nasdaq взагалі вважають richcession міфом, посилаючись на звіти двох компаній – авіакомпанії Delta Air Lines і дешевої мережі аптек Walgreens Boots Alliance, – які вийшли наприкінці червня. 

Delta підвищила прогноз на квартал, заявивши, що очікує найвищий прибуток в історії завдяки зростанню продажів двох продуктів – квитків до першого класу та преміум-сервісів. Walgreens, у свою чергу, знизив прогноз виручки, оскільки, за їх спостереженнями, споживачі витрачають менше.

Це означає, що по суті нічого не змынилося: у тих, хто досить багатий, щоб літати у будь-якому напрямку, справи йдуть добре. А ось ті, чия зарплата йде на предмети першої необхідності, як і раніше, мають труднощі.

Читайте також: Директор ЦРУ закликав США знизити ризики в економічних відносинах з Китаєм
Теги: інфляція звільнення населення влада премія журналіст Facebook Ілон Маск гроші зарплата Google економіка Марк Цукерберг

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верифіковані облікові записи у Twitter зможуть читати до шести тисяч повідомлень на день
Twitter вводить нове обмеження для всіх користувачів
1 липня, 23:18
Гроші призначаються для відновлення шкіл у Чернігівській, Одеській і Полтавській областях, які постраждали від бойових дій
Україна отримає $6,1 млн на відновлення шкіл
3 липня, 16:28
У Києві хочуть подовжити роботу ресторанів
У Києві можуть продовжити роботу кафе, барів і ресторанів – Кличко
13 липня, 11:50
НАТО надало гарантії безпеки Україні. Кремль запанікував
НАТО надало гарантії безпеки Україні. Кремль запанікував
12 липня, 13:01
Вартість послуг іноземних юристів для «Нафтогазу» коштуватиме від 200 євро до 795 євро за годину
Чернишов заплатить 625 тис. євро іноземним юристам за допомогу в оформленні кредитів «Нафтогазу»
23 липня, 20:35
Польща шукає працівників з України
Тільки не Варшава. У яких містах Польщі краще шукати роботу українцям
25 липня, 06:10
За словами активістів, в ужиток пустили тисячі купюр у Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополі, Севастополі та Ялті
На окупованих територіях зʼявилися нові рублі: дизайн від партизанів (фото)
21 липня, 12:01
Щоб притягнути росіян до відповідальності потрібні інформатори та докази комунікації між Кремлем, військовими і ЗМІ
Проєкт «Розплата». Як журналісти та юристи збирають докази проти Путіна
27 липня, 12:25
Ілон Маск заважає ЗСУ звільнити Крим
The New York Times: Маск заборонив ЗСУ використовувати Starlink для деокупації Криму
29 липня, 21:00

Економіка

Американців чекає richsession. Економіка США входить у незвичну фазу
Американців чекає richsession. Економіка США входить у незвичну фазу
Чехія почала конфіскацію активів одного з найбагатших російських олігархів
Чехія почала конфіскацію активів одного з найбагатших російських олігархів
Байден готує новий удар по технологіях Китаю – Bloomberg
Байден готує новий удар по технологіях Китаю – Bloomberg
Румунія стала імпортером № 1 українського зерна. Експерт пояснив феномен
Румунія стала імпортером № 1 українського зерна. Експерт пояснив феномен
«Росатом» підлещується до марокканців
«Росатом» підлещується до марокканців
Японія вдарила санкціями по промисловості РФ
Японія вдарила санкціями по промисловості РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
38K
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
35K
Пригожин зробив заяву про вербування нових найманців до «Вагнера»
21K
Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі
17K
У боях за Україну загинули п'ять бійців батальйону «Вовки да Вінчі»
9315
Українець ховав на подвір'ї трофейний російський танк Т-80 (фото)

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту