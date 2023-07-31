Американців чекає richsession. Економіка США входить у незвичну фазу

Економісти та експерти вважають, що «розширена рецесія» або richcession може врятувати економіку США від повномасштабного спаду

Світові експерти в один голос попереджали, що економіці США загрожує рецесія, адже ВВП країни скорочується Але поки цього не трапилося – і зараз існує думка, що Америка таки може уникнути кризи, натомість у країні розпочинається новий етап, так званий richcession. Про це пише Meduza.

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Термін richcession вигадав журналіст газети The Wall Street Journal Джастін Лахарт у січні 2023 року. Так він окреслив економічний спад, який непропорційно сильно впливає на багатих американців. Неологізм є злиттям двох слів: rich (тобто багаті люди) і recession (рецесія).

Але «багаті» в термінології Лахарта – це не Ілон Маск і Марк Цукерберг, чиї мільярдні статки стрімко збільшуються завдяки зростанню фондового ринку, а ті, чия річна зарплата дозволяє входити одразу до 25% найвищих працівників США, тобто одразу чверть населення.

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За даними американського Бюро статистики праці, до них відносяться співробітники з прибутком понад 90 тисяч доларів на рік. Часто це працівники IT-корпорацій та успішних стартапів.

Нові реалії

У період пандемії американці витрачали майже весь час (а значить, і гроші) в інтернеті, але тепер почалося їхнє повернення в «реальне» життя. Після пандемії американці стали проводити менше часу в Інтернеті, натомість відновили робити покупки у звичайних магазинах і частіше відвідувати ресторани. Ця тенденція призвела до різкого скорочення робочих місць серед технологічних компаній, таких як материнська компанія Facebook Meta, постачальник відеоконференцій Zoom і Google.

Технологічні компанії, які обслуговували «ковидні» запити користувача, почали масово звільняти працівників – за даними Crunchbase, під скорочення потрапило 93 тисячі осіб. Вони продовжилися і 2023-го: з початку року звільнено понад 155,5 тисячі айтішників. Це близько третини всіх звільнених американців: за підрахунками компанії Challenger, Gray & Christmas, всього в січні-травні було звільнено 417,5 тисячі осіб.

Цей показник – на 315% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Якщо не брати до уваги 2020-й з пандемією ковіда, так багато американців не звільняли з кризового 2009 року (тоді за перші п'ять місяців втратили роботу понад 800 тисяч осіб).

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Хвиля звільнень 2023 року зумовлена ​​тим, що інші сфери наслідували приклад технологічних гігантів і теж почали відмовлятися від високооплачуваних фахівців. Наприклад, Citibank вже звільнив 1,6 тисяч працівників, а Ford Motor планує зробити те ж саме з кількома сотнями інженерів.

Крім того, компанії урізають премії. Наприклад, штат Нью-Йорк повідомив , що середня премія, виплачена співробітникам фінансової сфери в 2022 році, склала $176,7 тис – на 26% менше, ніж роком раніше ($240 тис).

Зарплати в технологічних та фінансових компаніях набагато вищі за ринок, що дозволяло працівникам створити подушку безпеки та зберегти високий рівень життя після звільнення. Вважається, що багато високооплачуваних співробітників навіть після звільнення мають фінансові резерви, щоб підтримувати колишній рівень життя, тому скорочення з меншою ймовірністю призведуть до падіння економіки в цілому. Проте звільнення вже впливають життя домогосподарств.

Економісти Bank of America виявили, що витрати домогосподарств з вищим доходом за кредитними та дебетовими картками у квітні були нижчими за рівень попереднього року на 1,5%. Витрати менш забезпечених сімей за той самий період, навпаки, зросли.

Відома компанія Walmart також стверджує у своїх звітах, що клієнтами недорогої мережі стали багатші люди, і все через високу інфляцію. Водночас витрати на предмети розкоші, як повідомляє Reuters, скоротилися, що призвело до падіння акцій найбільших їх виробників, наприклад модного бренду Hermes.

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За даними Associated Press, до кінця 2023 року динаміка витрат уповільниться ще сильніше, оскільки заощадження продовжують скорочуватися. Згідно з дослідженням Федеральної резервної системи, «зайві заощадження», які американці накопичили під час пандемії COVID-19, зменшувалися протягом останніх двох років і нарешті були вичерпані в першому кварталі 2023-го.

Чи все так погано в економіці?

Водночас економіка загалом почувається краще, ніж прогнозували багато фахівців. Інфляція за підсумками червня, як і раніше, висока – 3%, але вже нижча, ніж місяцем раніше (4%). Міністерство торгівлі США наприкінці червня переглянуло у бік підвищення свою оцінку американського ВВП за перший квартал 2023 року – тепер вважається, що ВВП зріс на 2% у річному обчисленні порівняно з попередньою оцінкою 1,3%. Червень став для індексу S&P 500 найкращим місяцем із жовтня минулого року, а індекс Nasdaq продемонстрував найкращі показники зростання для початку року за останні 40 років.

Дехто каже, що економіка переживає «повільну рецесію», коли лише деякі галузі скорочуються, тоді як економіці в цілому вдається залишатися над водою.

Для сектору послуг США настали гарні часи: після пандемії дедалі більше американців подорожують, ходять до ресторанів та магазинів. У цій сфері працевлаштовано 80% американців, які працюють у приватному секторі, включаючи медсестер, працівників ресторанів, будівельників, фабричних робітників тощо. За даними Бюро перепису населення, кількість робочих місць у неаграрному секторі збільшилася на 209 тисяч позицій, а рівень безробіття становить лише 3,6%. Це сприяє зростанню доходів.

Зараз влада та аналітики дедалі менше вірять у спад. Наприкінці червня голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що рецесія в національній економіці все ще можлива, але це не найочікуваніший сценарій. Банк Goldman Sachs знизив оцінку ймовірності спаду протягом найближчих 12 місяців з 35% до 25%. Національна асоціація економіки бізнесу повідомила, що 71% фахівців упевнені, що ймовірність рецесії становить менше 50%.

«Ризик рецесії швидко знижується. Незалежно від того, чи переживаємо ми «рецесію в окремих галузях» чи richcession. Якщо вам доводиться вигадувати цьому різні терміни, це вже точно не рецесія», – підтвердив у коментарі Associated Press економіст Renaissance Macro Ніл Датт.

Тим не менш, загрози нависають: у минулу середу Федеральна резервна система підвищила ключову відсоткову ставку приблизно до 5,3% – найвищого рівня за 22 роки – і може зробити це знову до кінця цього року. Ці підвищення ставок спричиняють великі витрати на позики для споживачів і підприємств. Ось чому деякі економісти попереджають, що повномасштабна рецесія все ще може відбутися.

Багаті бідніють, бідні багатіють?

Наприкінці 2022-го – на початку 2023 року деякі американські ЗМІ справді вийшли з гучними заголовками про те, що в Америці нsбито скорочується соціальна нерівність, а адміністрація Байдена навіть встигла приписати досягнення своєї економічної політики, завдяки якій зростає середній клас.

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За 2022 рік топ-10% найзаможніших американців втратили 0,8% доходів, тоді як найбідніші 50% – 0,2%. З січня по березень 2023 року (останні доступні дані) доходи десяти відсотків найбагатших жителів США зросли на 0,5%, а тієї половини американців, яка найбідніша за решту, – на 0,6%.

Вперше за чотири десятиліття нерівність скорочується завдяки зростанню зарплати нижчих верств населення, яке спровокувала пандемія, вказували економісти з Массачусетського технологічного інституту.

А от автори сайту біржі Nasdaq взагалі вважають richcession міфом, посилаючись на звіти двох компаній – авіакомпанії Delta Air Lines і дешевої мережі аптек Walgreens Boots Alliance, – які вийшли наприкінці червня.

Delta підвищила прогноз на квартал, заявивши, що очікує найвищий прибуток в історії завдяки зростанню продажів двох продуктів – квитків до першого класу та преміум-сервісів. Walgreens, у свою чергу, знизив прогноз виручки, оскільки, за їх спостереженнями, споживачі витрачають менше.

Це означає, що по суті нічого не змынилося: у тих, хто досить багатий, щоб літати у будь-якому напрямку, справи йдуть добре. А ось ті, чия зарплата йде на предмети першої необхідності, як і раніше, мають труднощі.