Єврорада продовжила санкції проти Росії ще на пів року

Під час обговорення представники Угорщини вимагали провести оцінку впливу санкцій

Європейська рада ухвалила рішення продовжити санкційні обмеження проти Росії ще на шість місяців. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у своєму Twitter-акаунті.

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За його даними, під час обговорення представники Угорщини вимагали провести оцінку впливу санкцій.

«Але вони все ж погодилися дати «зелене світло», беручи до уваги оцінку Комісією санкцій, яка очікується найближчим часом», – написав Йозвяк.

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Нагадаємо, Рада Європейського союзу 23 червня затвердила 11-ий пакет економічних й індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення наявних санкцій ЄС і припинення їх обходу. Як заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, ці заходи перешкоджають обходу санкцій, максимізує тиск на Росію, позбавляючи її ресурсів, необхідних для продовження незаконної війни проти України.

У відповідь на ці «ці недружні дії» Москва суттєво розширяє список представників Євросоюзу, яким заборонено в’їзд на територію РФ. Йдеться про представників силових відомств, державних та комерційних організацій країн ЄС, громадян країн-членів Євросоюзу.