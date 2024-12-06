Китайські вчені вигадали, як зробити людину-невидимку

China Science Daily: Матеріал органічно поєднується з навколишнім середовищем, і його можна виористовувати у військових та архітектурних цілях

Група китайських учених розробила унікальний матеріал, який змінює свій колір на молекулярному рівні в залежності від умов освітлення, створюючи нову форму камуфляжу.

«Матеріал мінює колір на молекулярному рівні залежно від навколишнього світла, створюючи нову форму камуфляжу, яка може допомогти людям злитися з навколишнім середовищем – подібно до хамелеона», – йдеться у статті.

Провідний дослідник Ван Доншенг поділився з China Science Daily, що ця технологія може потенційно зробити людину невидимою.

За словами Вана та його колег з Університету електронних наук і технологій Китаю, інновація має значний потенціал у різних сферах, включаючи військову справу та архітектуру. Матеріали здатні змінювати колір, використовуючи процес, який вони назвали «самоадаптивним фотохромізмом» (SAP).

Секрет зміни кольору полягає у молекулярному з'єднанні, яке змінює свою структуру під впливом світла певної довжини хвилі. Завдяки цьому, на перший погляд, матеріал здається таким, що природно вписується в навколишній простір.

У природі такі здібності виявляють хамелеони та восьминоги. Дослідники впевнені, що технологія SAP пропонує просте та ефективне рішення для створення адаптивного камуфляжу без необхідності у зовнішніх джерелах живлення чи складній електроніці.

Раніше китайські вчені з Академії підводного плавання ВМС Китаю стверджують, що можна знищувати супутники, зокрема систему Starlink компанії SpaceX, за допомогою лазерів, встановлених на підводних човнах. Перебуваючи на невеликій глибині, зброя може підняти над поверхнею висувну оптико-електронну щоглу, зробити постріл і швидко зануритися.