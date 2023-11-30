Міністр праці Чехії порахував користь від біженців з України

Чехія більше отримує коштів у вигляді податків від працевлаштованих українців, аніж витрачає на соцпідтримку

Віце-прем'єр-міністр та за сумісництвом міністр праці та соціальних справ Чехії Маріан Юречка заявив, що наразі перебування українських біженців у країні є вигідним навіть за умови субсидування мігрантів за рахунок державного бюджету. Про це пише Сeske Noviny.

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За словами Маріана Юречки, цього року понад 122 тис. біженців з України мали роботу в Чехії. Українці цього року сплатять податків більше, ніж держава надасть їм соціальних виплат. За його словами, близько 60% українських біженців у віці від 18 до 65 років працюють у Чехії.

«Ми є країною, яка має найбільшу кількість біженців з України на душу населення. У нас дуже добре відбувається процес адаптації та інтеграції та включення на ринок праці. Ми коригуємо правила, щоб адаптувати українських біженців якнайшвидше. Станом на цей тиждень у Чехії працюють понад 122 тис. українських біженців. Ця кількість постійно зростає», – сказав Юречка.

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За словами чеського міністра, українці, які знайшли в країні роботу, відраховують зі своїх заробітних плат до бюджету податкові надходження, які перевищують витрати уряду на допомогу для біженців. Минулого року ситуація була зовсім іншою.

«Цього року те, скільки вони платитимуть податків, буде більшою сумою, ніж те, скільки держава витрачатиме на їх підтримку», – додав очільник Держпраці. Але конкретну суму він не уточнив.

Маріан Юречка зазначив, що у Чехії зараз офіційно перебуває близько 360 тис. біженців з України. Чеська влада ще в січні продовжила українцям візи до березня 2024 року, які дозволяють їм навчатися, працювати в країні та користуватися соціальним та медичним страхуванням.

Раніше міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела повідомив, що незважаючи на відмову країни від російського газу, чеські компанію, як і раніше, постачають його. Проте частка російського газу на ринку лише 1,2% і країна може обходитися без нього, подолавши сировинну залежність від Росії.

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До слова, чеська економіка страждає від нестачі людей, які б працювали в багатьох ключових сферах: на промислових підприємствах, у транспортних компаніях, на будівельних майданчиках, у сфері охорони здоров’я та в ресторанах. Проте особлива проблема із аграрним сектором. Окрім українців, з наступного року спеціальні робочі візи для роботи у чеському сільському господарстві зможуть отримати громадяни Боснії та Герцеговини, Молдови, Грузії та Північної Македонії. В результаті щорічно на чеські поля може прибувати до тисячі нових працівників.